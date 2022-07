Fedez svela quale è stato il suo primo lavoro prima di diventare un cantante

1 La rivelazione di Fedez

È un periodo molto bello questo per Fedez. Solo pochi giorni fa infatti il cantante ha tenuto un concerto evento di beneficenza a Milano insieme a J-Ax, grazie al quale sono stati raccolti ben 130 mila euro. Ma non solo. Il nuovo singolo del marito di Chiara Ferragni, La Dolce Vita, si è appena confermato essere per l’ennesima settimana di fila il brano più ascoltato di questa rovente estate, e ha già vinto un Disco di Platino. In queste ore intanto Federico è stato protagonista di un simpatico gioco per Vanity Fair Italia insieme a Tananai e Mara Sattei. I tre artisti hanno infatti dovuto mostrare quanto si conoscono l’uno con l’altro, rispondendo a una serie di domande sul loro privato.

A un tratto così proprio a Federico è stato chiesto quale è stato il suo primo lavoro prima di diventare un cantante e i suoi colleghi hanno dovuto indovinare la risposta. Ad azzeccare è stata a sorpresa proprio Mara Sattei, che ha risposto “tabaccaio”. Tuttavia il rapper ha precisato di aver lavorato come barista in un bar/tabacchi! (QUI per il video)

Nel mentre in queste ore Fedez è stato anche protagonista insieme ai suoi due amici del nuovo numero di Vanity Fair Italia e nel corso dell’intervista ha raccontato come ha scoperto di avere un tumore. Queste le sue dichiarazioni:

“Faccio un esame generale ogni sei mesi. Quando è arrivato il giorno dell’appuntamento, ho litigato con Chiara e mi sono presentato con due ore di ritardo. Mentre mi visitavano, è passata di lì, per caso, una dottoressa che non doveva passare di lì. Ha guardato il monitor e ha ritenuto che il mio pancreas non fosse proprio nella norma. Le devo la vita. […] Ho avuto paura. Però ho voluto sapere tutto. Tutto. I medici sono stati chiari: da questa operazione puoi uscire vivo, morire nei giorni successivi, oppure non farcela durante l’intervento. È durata sei ore e mezza. Ma è andata bene e ora sono fuori pericolo, diciamo, al 99 per cento”.

Successivamente infatti Fedez ha anche svelato come ha reagito Chiara Ferragni dopo aver scoperto del tumore. Andiamo a rivedere le sue dichiarazioni.