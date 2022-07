1 L’abitudine più strana di Fedez

In questi ultimi giorni Fedez, Mara Sattei e Tananai hanno rilasciato una specie di intervista a Vanity Fair Italia. Il canale YouTube della rivista, infatti, ha pubblicato un gioco molto simpatico che i tre cantanti de “La Dolce vita” hanno fatto. In sostanza, a turno uno doveva leggere una domanda e gli altri due dovevano indovinare la risposta esatta. Questa riguardava un qualcosa sulla vita l’uno dell’altro. A iniziare, per esempio, è stato Fedez. Gli è stato chiesto quale fosse il suo cavallo di battaglia nelle imitazioni e alla fine è venuto fuori che dovrebbe essere Adriano Celentano.

Ma non solo. Anche Tananai, poi, ha spiegato cosa significa il suo nome d’arte. Mara Sattei, invece, ha svelato qual è il suo soprannome, ovvero Saretta. Ma non solo. Perché a un certo punto il rapper sposato con Chiara Ferragni ha rivelato qual è una sua abitudine molto strana. Alcuni la potrebbero anche trovare un pochino da brividi: “Strappare le unghie dei piedi con le mani“. Tananai è rimasto molto sconvolto e ha esclamato: “Ma sei serio? Ma che schifo! Ma come fai?“. Questa la replica dell’altro: “Mi hanno chiesto quella più strana… Beh basta che fai un piccolo scatto… Scapicchi e poi tiri. E non aggiungiamo la parte in cui a volte me le metto in bocca“.

In questo periodo, inoltre, Fedez sta rilasciando molte dichiarazioni. Non solo in merito alla promozione del suo singolo, ma anche in relazione ai complicati mesi che ha passato di recente. Per esempio ha spiegato come ha reagito Chiara Ferragni alla scoperta del tumore:

Quando accade un avvenimento come questo comprendi che la tua sofferenza è quasi minore rispetto a quella di chi sta al tuo fianco e fa di tutto per non farla trapelare, per nasconderla pur di supportarti, di darti la carica. Un evento del genere non può che fortificare un rapporto. Io non ho dubbi: quello che ci è accaduto ha rafforzato in maniera granitica il nostro rapporto.

