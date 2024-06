Fedez è stato di nuovo ricoverato in ospedale? Il suo entourage interviene e racconta la verità

Gossip

Redazione | 14 Giugno 2024

Fedez

In queste ore si è diffuso il rumor secondo il quale Fedez sarebbe stato ricoverato in ospedale. Ecco la risposta dell’entourage

Cosa sta succedendo a Fedez? Il rapper è stato davvero ricoverato di nuovo in ospedale? Ecco che cosa ha risposto il suo entourage in queste ultime ore.

La risposta dell’entourage di Fedez

Si ritorna ancora una volta a parlare delle condizioni di salute di Fedez dopo che, in queste ultime ore, è stato il rumor secondo il quale il rapper era stato di nuovo ricoverato in ospedale. Una notizia simile era già trapelata alcune settimane fa ma Federico stesso era intervenuto sui social per smentire:

“Ciao a tutti, volevo rassicurarvi che sto bene. Ho avuto qualche problema questo weekend ma niente di grave. Non so perché stiano dicendo che sono in fin di vita”.

Come appena accennato queste indiscrezioni sono tornate con prepotenza in queste ultime ore, ma a rompere il silenzio è stato l’entourage stesso di Fedez. Il settimane Oggi ha contattato le persone che lavorano per il cantante ed è riuscito ad apprendere quanto segue: “La notizia del ricovero di Federico è una bufala“.

Al momento Federico non ha ancora commentato in prima persona tutto quello che sta accadendo e che si sta dicendo sul suo conto. Ma siamo sicuri che, come al solito, non appena potrà dirà la sua. Per il momento non ci resta che attendere e sperare di rivederlo il prima possibile, soprattutto perché è occupato con la realizzazione del video del singolo “Sexy Shop” in collaborazione con Emis Killa.

si vocifera anche che la nuova presunta fiamma di Fedez, Garance Authié, potrebbe comparire tra i protagonisti del videoclip. Anche in questo caso si tratta di rumor e non abbiamo idea di che cosa accadrà davvero. Per saperlo dovremo attendere il giorno del debutto del singolo. Noi vi terremo informati come sempre con tutti gli sviluppi del caso e sulle condizioni di salute di Federico.