Flirt per Chiara Ferragni? Un tabloid rivela che il nuovo amore sarebbe un ortopedico toscano

Gossip

Nicolò Figini | 14 Giugno 2024

Chiara Ferragni

Stando agli ultimissimi gossip Chiara Ferragni avrebbe un nuovo flirt e non si tratterebbe di Tony Effe, come vociferato in precedenza. Ecco chi sarebbe il ragazzo.

Il presunto flirt di Chiara Ferragni

Mentre tutti si concentrano sulla vita sentimentale di Fedez, sembra che le indiscrezioni su Chiara Ferragni siano di gran lunga minori. Negli corsi giorni si è vociferato che potesse avere un flirt con Tony Effe, ma alla fine lei stessa avrebbe confermato a Deianira Marzano che con il rapper non ci sarebbe altro che una semplice amicizia:

“Lei mi ha risposto ‘no, tra me e lui c’è solo un’amicizia, no story’. Se sono autorizzata a dire questo? Certo, mi ha autorizzato. Lei con me devo dire che è gentilissima. Non stanno insieme ‘no story’. Perché lei lo sai che parla un po’ inglese e io riporto i messaggi per quello che sono davvero”.

Nella giornata di oggi Dagospia ha riportato uno scoop del sito mam-e.it, secondo il quale Chiara Ferragni avrebbe sicuramente un flirt con un ragazzo estraneo al mondo dello spettacolo. Si tratterebbe di un ortopedico toscano classe 1993 e si sarebbero conosciuti a Forte dei Marmi:

“Voci molto ben informate della Versilia, riportano che la nuova fiamma di Chiara Ferragni non sia Tony Effe, ma bensì un ortopedico toscano classe ’93 che lavora presso l’Humanitas di Milano.

I due si sarebbero conosciuti grazie ad amicizie in comune proprio durante la permanenza dell’influencer a Forte dei Marmi, motivo per il quale la Ferragni avrebbe trascorso gli ultimi weekend al Forte”.

Cosa ci sia di vero in tutto ciò non è dato saperlo al momento perché si tratta solamente di voci di corridoio non confermate dai diretti interessati. Nel caso in cui l’influencer volesse sementire la notizia noi di Novella 2000 saremo sempre pronti a rettificare quanto scritto.