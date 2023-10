NEWS

Vincenzo Chianese | 10 Ottobre 2023

Fedez

Fedez torna con Muschio Selvaggio

Sono trascorsi alcuni giorni da quando Fedez è stato finalmente dimesso dall’ospedale, dopo più di una settimana di ricovero e due interventi. Come sappiamo, il rapper è stato operato d’urgenza per via di un’emorragia interna, causata da due ulcere. Poco a poco però Federico ha recuperato le energie, e dopo essere tornato a casa ha raccontato tutto ciò che gli è accaduto nel corso di una lunga intervista. Queste alcune delle sue dichiarazioni in merito:

“Come sto? Bene rispetto a prima. Sono convalescente, ho perso molto sangue. Quanto? La metà del sangue che avevo in corpo. […] Come me ne sono accorto? Ero a casa, avevo già avuto cali di pressione, ne è arrivato uno più importante, e sono svenuto. Poi ho chiamato l’ambulanza. Ho passato la notte al pronto soccorso, e la mattina mi sono reso conto di avere la melena. Letteralmente “cagavo sangue”. E avevo l’emocromo a 7, anziché a 14. Così sono intervenuti d’urgenza, per fermare l’emorragia, cauterizzare, insomma fare tutto il necessario per fermare il sanguinamento delle ulcere. Ho dovuto anche fare due trasfusioni. […] Poi però sono stato di nuovo male. Ho avuto un altro problema, un’emorragia ischemica sempre allo stomaco. Così hanno dovuto riaddormentarmi, e intervenire nuovamente”.

Per fortuna a oggi il peggio sembrerebbe essere passato e così Fedez, dopo qualche altro giorno di riposo, in queste ore è tornato a lavoro. Sui social infatti il cantante ha annunciato di essere ripartito con le registrazioni di Muschio Selvaggio, il suo fortunato podcast seguitissimo da migliaia di utenti. Attualmente non sappiamo ancora quando le nuove puntate verranno rilasciate, ma senza dubbio lo show è attesissimo da tutti i fan.

Ma come ci stupirà stavolta Federico e chi saranno gli ospiti dei prossimi episodi di Muschio Selvaggio? Non resta che attendere per scoprirlo.