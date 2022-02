Chi è Tananai? Età, vero nome, canzoni e Instagram

Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su Tananai: età, vero nome, Sanremo Giovani, dove poterlo seguire sui social e su Instagram.

Chi è Tananai

Nome: Alberto Cotta Ramusino

Nome d’arte: Tananai

Data di nascita: 8 maggio 1995

Luogo di Nascita: Milano

Età: 26 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Toro

Professione: cantautore, compositore

Fidanzata: informazione non disponibile

Figli: non ha figli

Tatuaggi: nessuno visibile

Profilo Instagram: @tananaimusica

Tananai età, vero nome e biografia

Ecco tutti i dettagli sulla biografia di Tananai, quanti anni ha e dove è nato. Il vero nome del cantante è Alberto Cotta Ramusino ed è nato l’8 maggio 1995 a Milano.

Ha dunque 26 anni di età, mentre non si hanno informazioni sulla sua altezza e sul suo peso.

Alberto ha iniziato la sua carriera come compositore, dedicandosi solo in un secondo momento alla produzione autoriale.

Ma andiamo a vedere cosa sappiamo della sua vita privata.

Vita privata: Tananai ha una fidanzata?

Non si sa molto della vita privata di Tananai, essendo venuto alla ribalta solamente da poco. Sappiamo che Yuri, questo il suo vero nome, è figlio di madre italiana e padre di Capoverde.

Da sempre ha la passione per la musica, coltivata nell’ambiente romano. Nel 2015 si è poi trasferito prima a Londra e poi a Berlino, per allargare i suoi orizzonti musicali.

Nel 2016 è tornato a Roma e ha iniziato una collaborazione con la Universal Music.

Attualmente non si hanno informazioni sulla sua situazione amorosa.

Scopriamo ora dove è possibile seguirlo sui social, e in particolare su Instagram.

Dove seguire Tananai: Instagram e social

Ecco dove poter seguire Tananai sui social, e in particolare su Instagram.

Il cantante utilizza parecchio il social, pur avendolo aperto da poco e contando dunque più di 23mila followers.

Su Instagram (@tananaimusica) condivide momenti di vita privata ma perlopiù scatti in cui mostra il suo lavoro.

Ma vediamo il suo percorso artistico, fino alla vittoria di Sanremo Giovani 2021.

Carriera

Tananai ha iniziato la sua carriera come produttore e compositore.

Nel 2017 ha pubblicato il suo primo album, un disco di musica elettronica dal nome To Discover and Forget.

Nel 2019 Tananai ha invece deciso di dedicarsi alla scrittura in lingua italiana, pubblicando dunque i singoli Bear Grylls, Volersi Male, Calcutta e Ichnusa.

Nel 2020 e nel 2021 ha pubblicato il primo EP, Piccoli Boati, e due singoli: Baby Goddamn e Maleducazione.

Nel 2021, infine, è riuscito ad aggiudicarsi Sanremo Giovani, conquistando così un pass per nella categoria Big di Sanremo 2022.

Sanremo Giovani

Tananai è stato tra i finalisti di Sanremo Giovani 2021, con la canzone “Esagerata“.

Proprio grazie a questo pezzo è riuscito ad aggiudicarsi il podio della kermesse e a vincere la competizione, strappando così un pass per Sanremo 2022.

Lui, insieme a Yuman e Matteo Romano, sono i tre finalisti di Sanremo Giovani che hanno avuto accesso alla gara nei big.

Tananai a Sanremo 2022

A dicembre 2021 Amadeus annuncia i Big in gara al Festival di Sanremo 2022. Tra gli artisti c’è anche Tananai che partecipa alla gara con la canzone “Sesso Occasionale”.

Nel corso della quarta serata, quella delle Cover, il cantante si esibirà con “A Far l’amore comincia tu”, iconico brano dell’eterna Raffaella Carrà.

Ma vediamo dunque sono gli altri Big di Sanremo 2022.

I Big di Sanremo 2022

Andiamo a scoprire chi sono tutti i Big che partecipano al Festival di Sanremo 2022 e le loro rispettive canzoni.

Achille Lauro – “Domenica”

– “Domenica” Aka7even – “Perfetta così”

– “Perfetta così” Ana Mena – “Duecentomila ore”

– “Duecentomila ore” Blanco e Mahmood – “Brividi”

– “Brividi” Dargen D’Amico – “Dove si balla”

– “Dove si balla” Ditonellapiaga con Donatella Rettore – “Chimica”

con – “Chimica” Elisa – “O forse sei tu”

– “O forse sei tu” Emma – “Ogni volta è così”

– “Ogni volta è così” Fabrizio Moro – “Sei tu”

– “Sei tu” Gianni Morandi – “Apri tutte le porte”

– “Apri tutte le porte” Giovanni Truppi – “Tuo padre, mia madre, Lucia”

– “Tuo padre, mia madre, Lucia” Giusy Ferreri – “Miele”

– “Miele” Highsnob e Hu – “Abbi cura di te”

e – “Abbi cura di te” Irama – “Ovunque sarai”

– “Ovunque sarai” Iva Zanicchi – “Voglio amarti”

– “Voglio amarti” La Rappresentante di Lista – “Ciao ciao”

– “Ciao ciao” Le Vibrazioni – “Tantissimo”

– “Tantissimo” Massimo Ranieri – “Lettera di là dal mare”

– “Lettera di là dal mare” Matteo Romano – “Virale”

– “Virale” Michele Bravi – “Inverno dei fiori”

– “Inverno dei fiori” Noemi – “Ti amo non lo so dire”

– “Ti amo non lo so dire” Rkomi – “Insuperabile”

– “Insuperabile” Sangiovanni – “Farfalle”

– “Farfalle” Tananai – “Sesso occasionale”

– “Sesso occasionale” Yuman – “Ora e qui”

A condurre il Festival di Sanremo 2022 come sappiamo ci sarà Amadeus con 5 conduttrici d’eccezione: Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli.

Il percorso di Tananai a Sanremo 2022

Dal 1° febbraio 2021 prende il via anche l’avventura di Tananai al Festival di Sanremo. Scopriamo passo passo il percorso nella kermesse canora.

2° serata: Tananai è tra i Big a esibirsi durante la seconda serata del Festival (IN AGGIORNAMENTO)

Novella 2000 © riproduzione riservata.