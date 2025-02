Fedez e i tradimenti a Chiara Ferragni finiscono in tv in Spagna: ecco cosa è accaduto ieri sera in un programma

In questi giorni non si parla altro che dei tradimenti di Fedez a Chiara Ferragni. I gossip sono così arrivati anche in Spagna e ieri sera in un programma tv è stato nominato proprio il rapper.

Fedez citato in tv in Spagna

Nel corso dell’ultima settimana in rete, e non solo, non si è fatto altro che parlare di Fedez. Come sappiamo infatti in questi giorni è stata fatta luce sulla doppia vita del rapper e sui tradimenti all’ex moglie Chiara Ferragni. La stessa imprenditrice digitale è intervenuta per confermare le voci di corridoio, lasciando tutti senza parole. Stando a quanto è stato riferito, pare che l’artista milanese abbia avuto una relazione extraconiugale con un’altra donna fin da prima del matrimonio con l’influencer. Ma non solo. Si è anche mormorato che pochi minuti prima di salire all’altare Federico stesse messaggiando con la sua presunta amante in un bagno e le avrebbe scritto che sarebbe stato disposto a mandare le nozze all’aria.

A quel punto il cantante è stato costretto a rompere il silenzio e con delle storie su Instagram ha dato la sua versione dei fatti, facendo chiarezza su determinati punti. I gossip tuttavia da giorni stanno facendo discutere l’Italia intera e adesso sembrerebbero aver superato anche i confini nazionali.

Ieri sera infatti Fedez e i tradimenti a Chiara Ferragni sono stati menzionati in tv in Spagna, nel corso del festival musicale Benidorm Fest. La conduttrice del programma, per invitare il pubblico a votare, ha fatto una battuta sul rapper, affermando: “Prendete il vostro telefono, come Fedez cinque minuti prima di sposarsi, e mandate un sms o fate una chiamata”.

Naturalmente l’accaduto ha spiazzato tutto il web e in queste ore il video del momento è diventato virale sui social. Federico nel frattempo si sta preparando ad affrontare il Festival di Sanremo 2025 e in molti attendono di scoprire cosa accadrà nei giorni a venire.