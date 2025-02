Ieri sera in tv c’è stata la quarta sfida tra C’è Posta Per Te e Ora o mai più. Ma cosa è accaduto e quali sono stati gli ascolti registrati dai due programmi?

C’è Posta Per Te trionfa su Ora o mai più

Graditi ritorni in tv nel mese di gennaio. Mentre su Canale 5 è partita la nuova attesissima edizione di C’è Posta Per Te, come sempre con Maria De Filippi, su Rai 1 è tornato dopo alcuni anni di assenza Ora o mai più, stavolta con la conduzione di Marco Liorni. Le due trasmissioni, partite entrambe lo scorso 11 gennaio, settimana dopo settimana stanno appassionando il pubblico, scontrandosi però tra di loro. Solo ieri sera c’è stata una nuova sfida e poco fa sono stati rivelati gli ascolti dei programmi. Andiamo a scoprire cosa è accaduto.

Come riporta Davide Maggio, la quarta puntata del talent show di Rai 1, che è stata vinta da Loredana Errore, ha tenuto compagnia a 2.256.000 spettatori, pari al 16.5% di share. Il nuovo appuntamento con la celebre e fortuna trasmissione di Maria De Filippi trionfa nuovamente e domina il sabato sera con ben 4.864.000 spettatori e uno share del 31.8%.

LEGGI ANCHE: Chiara Ferragni, in una recente foto appare Giovanni Tronchetti Provera

Grande traguardo dunque per C’è Posta Per Te, che anno dopo anno si conferma essere leader assoluto del sabato sera. Anche ieri sera, come da tradizione, nel corso della puntata non sono mancate le emozioni e il pubblico ha seguito attentamente le storie dei protagonisti. Tante anche le risate, quando ad arrivare in studio è stato nientemeno che Al Bano, che ha ricevuto la posta da due donne che sostenevano di averlo incontrato ben 60 anni fa, quando ancora il suo nome non era noto ai più.

Maria De Filippi nel mentre si gode il successo della sua trasmissione, che da ormai 25 anni è nel cuore del pubblico.