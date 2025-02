La scorsa settimana, nel corso della terza puntata di Ora o mai più, Donatella Rettore ha fatto una domanda scomoda a Loredana Errore. Ieri sera così la cantante ha sbottato e ha replicato alla coach.

La replica di Loredana Errore a Donatella Rettore

Siamo nel vivo della nuova edizione di Ora o mai più e in queste settimane il pubblico sta seguendo con passione il programma condotto da Marco Liorni. Solo ieri sera è andata la quarta puntata del talent show, che è stata vinta da Loredana Errore. Proprio la cantante, nel corso della serata, ha sbottato contro Donatella Rettore, per via di un episodio accaduto la scorsa settimana. Nel corso della terza puntata infatti la coach aveva chiesto all’ex allieva di Amici di Maria De Filippi: “A certe cose ancora non ci arrivi. Vai dal logopedista? Ti sta aiutando a impostare la voce?”.

Ieri sera dunque, durante la clip mandata in onda prima dell’esibizione, Loredana Errore è tornata su quanto accaduto in studio e ha così sbottato contro Donatella Rettore. La cantante infatti, dando la sua opinione, ha affermato:

“Inviterei solo a rimanere in un range di giudizio che non vada a intaccare la sfera sanitaria o quanto meno personale o medica. Dire che debba andare dal logopedista o dallo psichiatra lo lascerei ad altri. Non penso che la signora Rettore sia un medico”.

Ieri nel mentre Loredana Errore si è presa la sua rivincita e ha così vinto la quarta puntata di Ora o mai più. Senza dubbio il percorso della cantante sta appassionando tutto il pubblico e già in molti la vedono come potenziale vincitrice di questa edizione. Ma cosa accadrà dunque nel corso dei prossimi appuntamenti con il talent show condotto da Marco Liorni e chi sarà ad alzare la coppa? Non resta che attendere per scoprirlo.