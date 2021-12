1 La sorpresa di Fedez per Leone

In questi giorni ad attirare l’attenzione del web è The Ferragnez, la prima serie dedicata a Fedez e a Chiara Ferragni. Come è noto lo show, in onda su Amazon Prime Video, segue da vicino tutto quello che è accaduto nella vita del rapper e dell’imprenditrice digitale nell’ultimo anno. Solo lo scorso 9 dicembre sono state pubblicate le prime 5 puntate, mentre le ultime 3, che secondo Chiara sono le più belle e le più emozionanti, verranno rilasciare il prossimo 16 dicembre sempre sulla piattaforma streaming. Nel corso degli episodi non sono mancate risate, lacrime e tante emozioni. A far divertire i fan sono stati in particolare i momenti con Leone, che ormai è una vera celebrità del web ed è amatissimo da tutti i fan dei Ferragnez.

A far sorridere i social è stato in particolare un momento risalente allo scorso Natale, quando il rapper ha deciso di fare una bellissima sorpresa a suo figlio. Federico infatti ha passato ben 8 ore in sala trucco per diventare Babbo Natale. In seguito il rapper ha indossato l’iconico vestito rosso e si è recato a casa per stupire il bambino.

Tuttavia non appena Leone ha visto Fedez vestito da Babbo Natale lo ha immediatamente riconosciuto, mandando all’aria la sorpresa. Il video del momento naturalmente è stato inserito anche in uno degli episodi di The Ferragnez La Serie e senza dubbio è una delle scene più divertenti e simpatiche dello show. Questo il video, che Federico ha condiviso sui suoi social:

In The Ferragnez tuttavia si parla anche di momenti seri, e ci sono attimi di riflessione. Come abbiamo appreso infatti Chiara e Federico hanno deciso di sottoporsi alla terapia di coppia e nel corso di una delle sedute hanno svelato cosa non sopportano l’uno dell’altra. Andiamo a rivedere cosa è accaduto e le loro dichiarazioni.