1 Nuovo premio per Fedez

Periodo intenso questo per Fedez. Solo pochi giorni fa infatti il cantante ha rilasciato la sua nuova hit estiva, La Dolce Vita, in collaborazione con Mara Sattei e Tananai. Il pezzo sta già scalando le classifiche e in sole due settimane ha già vinto il Disco d’Oro. Ma non solo. Federico è anche impegnato con le registrazioni delle prime puntate di X Factor, quelle dei casting, dove tornerà in veste di giudice. Nelle ultime ore come se non bastasse è arrivato un nuovo riconoscimento per il marito di Chiara Ferragni. Federico è stato infatti premiato col Telegatto! Ma perché ha vinto questo importante premio? Semplice, per il suo impegno musicale e sociale. Proprio a riguardo, nel corso di un’intervista per Tv Sorrisi & Canzoni il cantante, come riporta Isa&Chia, ha affermato:

“La consegna del Telegatto ha un alto valore affettivo”.

Ma non solo. Nel corso della chiacchierata Fedez ha svelato com’è nata La Dolce Vita, e a riguardo ha dichiarato:

“Ci siamo ritrovati in studio tra amici, con lo stesso team che aveva creato “Mille”. Ci è sembrata una buona occasione riprendere atmosfere e sonorità degli Anni 60, ma senza risultare ripetitivi. Abbiamo scritto il pezzo con Tananai, Dargen D’Amico, Davide Simonetta e Paolo Antonacci. Per interpretarlo la scelta più naturale è stata quella di un trio diverso. E sono molto contento di aver collaborato con due astri nascenti della musica italiana come Sara (la cantante Sara Sattei, in arte Mara Sattei) e Alberto”.

Ma non è finita qui. Fedez infatti ha anche parlato del periodo difficile che ha vissuto pochissimi mesi fa, svelando come suo figlio Leone sia stato la cura per tornare alla vita. Andiamo a leggere le parole del cantante.