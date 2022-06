1 Il racconto di Fedez

In queste ore Fedez ha rilasciato la sua nuova canzone estiva, La Dolce Vita, in collaborazione con Tananai e Mara Sattei. A un anno dal successo di Mille il cantante ha così deciso di replicare, e senza dubbio il pezzo ha tutte le carte in regola per diventare la vera hit di questa stagione. Alcune ore fa ore intanto sui social Federico ha svelato un retroscena che non è passato inosservato. Il rapper ha infatti ammesso di aver registrato La Dolce Vita tre giorni prima dell’operazione per la rimozione del pancreas. Queste le sue bellissime parole:

“3 giorni prima dell’operazione per la rimozione del pancreas ho deciso di andare in studio a registrare le voci di questa canzone a cui stavo lavorando prima che la mia vita cambiasse così repentinamente. Credo di averlo fatto un po’ per distrarmi da tutto quello che mi stava accadendo. Ma anche perché non avrei saputo le condizioni successive all’intervento e se mai sarei stato in grado di cantare nel breve periodo. Nel testo dico “la vita senza amore non mi farà mai bene” e mai come in quei giorni così come oggi questa frase potrebbe benissimo essere il mio piccolo mantra. Appena dimesso, lo stesso giorno sono tornato in studio con Leo. Ho condiviso con lui tutto il processo di arrangiamento e chiusura del brano proprio perché “la vita senza amore dimmi tu che vita è”. Avere lui al mio fianco riusciva a farmi dimenticare dei lancinanti dolori post operatori”.

E ancora Fedez ha aggiunto:

“La nascita di questa canzone mi ha fatto capire quanto sia importante la musica nella mia vita. Di quanto sia quasi un bisogno vitale, la parte più profonda di me e voglio dedicarla a mia moglie, ai miei splendidi figli e a tutte le persone che ci hanno lavorato. Perché senza di loro non avrei mai trovato la forza di accendere quel microfono. Perché anche se sono solo canzoni, le storie che ci sono dentro sono profonde come le cicatrici della vita. Grazie”.

