1 Cambio di casa per i Ferragnez

Grosse novità in arrivo per i Ferragnez. Come è ben noto da circa tre anni Chiara Ferragni e Fedez vivono in un bellissimo attico a CityLife, una delle zone più In ed esclusive di Milano. L’appartamento, che come in molti sapranno è situato all’interno del complesso delle residenze Libeskind realizzate da Zaha Hadid, si estende per più di 350 metri quadrati ed è posto su due livelli. L’attico, che ha un bellissimo terrazzo con vista sulla Torre Allianz, al primo piano è dotato di un vasto salotto, di una spaziosa cucina, di una zona notte, di una camera degli ospiti, di una palestra e della cabina armadio di Fedez. Al piano superiore si trova invece l’immenso guardaroba di Chiara, che spesso viene mostrato sui social.

Nonostante i numerosi comfort però i Ferragnez hanno deciso di traslocare e di cambiare casa! La notizia era stata già svelata dalla blogger qualche settimana fa, ma adesso tutto diventa ufficiale. Poco fa infatti la Ferragni ha annunciato che e lei e Fedez hanno acquistato una nuova casa a Milano, che è ancora in fase di costruzione, e che tra circa un anno lasceranno l’attico di CityLife. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Io e Fede abbiamo comprato la nostra prima casa insieme qui a Milano. Quella in cui siamo adesso è in affitto. È una casa in cui stiamo benissimo, però è in affitto. Finalmente abbiamo trovato la casa dei nostri sogni, la stiamo costruendo e stiamo pianificando tutto. Sono super contenta, perché adoro l’arredamento e l’idea di creare qualcosa che sia totalmente nostro. Si tratta di un appartamento, devono ancora costruirlo. Il palazzo lo stanno facendo adesso ma i nostri piani non li hanno ancora costruiti. Dovrebbe essere pronta per metà dell’anno prossimo, quindi c’è tempo per organizzare tutto al meglio”.

I Ferragnez dunque si preparano a lasciare l’attico di CityLife, tuttavia al web non è sfuggito un dettaglio che non è passato inosservato. In pochi infatti sanno che, come si evince dalle parole della stessa Chiara, la casa in cui attualmente vive la coppia è in affitto! A quel punto in molti si sono chiesti quanto costa al mese vivere in un appartamento a CityLife. Scopriamo quello che sappiamo a riguardo.