Cambio casa per i Ferragnez?

Chiara Ferragni e Fedez sono pronti a cambiare casa? Secondo le ultime voci trapelate sul web sembra proprio di sì. I Ferragnez vivono attualmente in uno splendido attico della Citylife, uno dei nuovi e costosi quartieri di Milano. A far girare questa indiscrezione è stato il sito del Corriere della Sera. Secondo quanto scritto dal quotidiano milanese, la coppia avrebbe già cercato casa.

Nello stesso quartiere Generali Re sta portando avanti la costruzione di un nuovo palazzo, nella parte sud del quartiere. L’influencer e il rapper avrebbero già opzionato l’attico più esclusivo di questo edificio. Il motivo è presto detto. A breve la famiglia si allargherà e Leone avrà una sorellina. L’appartamento in cui vivono attualmente non permetterebbe di avere una cameretta per la bambina, da qui la necessità di cambiare casa.

Attualmente però né Chiara Ferragni né Fedez hanno commentato o smentito la notizia. Le loro attenzioni sono ovviamente sulla nascitura, che dovrebbe ormai arrivare a giorni. Lo scorso 19 marzo, nel giorno della Festa del Papà, il loro Leone ha compiuto tre anni. A colpire il popolo del web è stato il video che Fedez ha realizzato in onore del suo amato figliolo. “2 compleanni su 3 in lockdown, auguro a te e a tutti i bambini di ritornare il più presto possibile a riscoprire la socialità che questo periodo vi sta portando via“, ha scritto il cantante.

Per una Ferragni pronta al trasloco, ce n’è un’altra che ha mostrato con orgoglio la sua splendida casetta. Luca Vezil, fidanzato di Valentina Ferragni, è stato infatti il primo protagonista di MTV Cribs e ha aperto le porte dell’appartamento in cui convivono.

