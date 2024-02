Gossip

Vincenzo Chianese | 22 Febbraio 2024

Chiara Ferragni Fedez

Da questa mattina si parla soltanto della presunta separazione tra i Ferragnez. Adesso Dagospia rincara la dose e rivela quale sarebbe stata la goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso.

Cosa sta accadendo tra i Ferragnez?

I Ferragnez sono di certo l’argomento del giorno. Dopo settimane di pettegolezzi riguardanti una crisi, questa mattina Dagospia ha annunciato la presunta rottura tra Chiara Ferragni e Fedez. Ma non solo. Stando al portale, il rapper da qualche giorno avrebbe anche lasciato il tetto coniugale e al momento si troverebbe in un’altra abitazione. Nel mentre però i diretti interessati continuano a rimanere in silenzio e attualmente dunque non sappiamo cosa stia accadendo in realtà tra l’imprenditrice digitale e il rapper.

Nel mentre poco fa Dagospia ha rincarato la dose e ha rivelato quale sarebbe il presunto motivo che avrebbe causato la separazione tra Chiara e Federico. Dopo settimane di crisi, e dopo un tentativo di riconciliazione in occasione di San Valentino, sarebbe arrivata la goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso. Ma vediamo cosa sarebbe accaduto.

In questi giorni, come qualcuno saprà, è stata rilasciata la nuova puntata di Muschio Selvaggio e ospite del celebre podcast di Fedez è stato Marco Travaglio. Pare, stando a quanto si legge su Dagospia, che Chiara Ferragni non abbia gradito una frase del giornalista, che il rapper non ha tagliato. Ciò avrebbe causato un’ulteriore lite tra i Ferragnez, che avrebbe portato alla separazione. Ma cosa ha dichiarato Travaglio e perché l’influencer si sarebbe adirata? Nel corso della chiacchierata a Muschio Selvaggio, il direttore de Il Fatto Quotidiano ha affermato: “Ce l’hai con Selvaggia Lucarelli perché ha trasformato la tua compagna in Wanna Marchi”.

Travaglio "con giornalisti che mentono tutti i giorni ve la prendete con la Lucarelli che dice la verità"

Fedez "noi non pensiamo che dica la verità"

Travaglio "solo perché ha trasformato la Ferragni in Wanna Marchi"

blast epico#Fedez #Travaglio #Lucarelli #MuschioSelvaggio pic.twitter.com/X84Zoa8sqm — Sirio (@siriomerenda) February 19, 2024

A quel punto Fedez ha replicato aggiungendo: “Se vuoi ti rispondo”. Questo botta e risposta tuttavia non sarebbe piaciuto alla Ferragni e sarebbe così partita la lite con suo marito. Precisiamo ovviamente che attualmente si tratta solo di voci di corridoio e di indiscrezioni e non sappiamo in realtà cosa sia accaduto tra i due coniugi. Non resta dunque che attendere che Chiara e Fedez intervengano per la prima volta per scoprire come siano andate realmente le cose.