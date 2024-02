Ferragnez, gli ultimi video di Fedez confermerebbero la crisi con Chiara: Il dettaglio (FOTO)

Gossip

Nicolò Figini | 22 Febbraio 2024

Fedez

Alcune Stories pubblicate da Fedez stesso nella giornata di ieri hanno messo un tarlo nell’orecchio ai fan, i quali si sono messi in allarme dopo il gossip divulgato in queste ore.

Dove si trova Fedez?

Quest’oggi è stato diffusa l’indiscrezione secondo la quale Fedez avrebbe lasciato la casa in cui vive con Chiara Ferragni e i figli a causa della presunta crisi. Da tempo si vocifera che tra i Ferragnez i rapporti non siano più saldi come una volta. Tutto sarebbe partito dallo scorso Festival di Sanremo per poi peggiorare con il Pandoro-Gate. Dagopsia ha scritto:

“Nel momento in cui lei si è trovata in difficoltà, invece, Fedez si è mostrato meno generoso, rinfacciandole che i suoi problemi giudiziari avessero effetti negativi anche sui suoi affari. Un gioco di recriminazioni in cui Fedez alzava i toni dello scontro mentre lei provava a tenere la situazione sotto controllo“.

A questo punto Fedez sarebbe andato via di casa per spostarsi negli Stati Uniti con la sua assistente e ancora oggi non avrebbe fatto ritorno nella sua abitazione. Un indizio ancora più evidente, secondi i fan più attenti, sarebbe ciò che ha mostrato nelle sue ultime Stories.

Come sappiamo il rapper è solito fare contenuti prevalentemente da casa, ormai chi lo segue in modo assiduo è abituato a vedere le solite location. Fatto sta che ieri alle sue spalle è apparso un palazzo diverso dal solito. Si trovava seduto su quello che sembra un terrazzo o un patio mentre parla di Oliver Francois.

Dove si trova Fedez?

Dov’è Fedez e quando tornerà a casa dalla sua famiglia? Questa domanda se la stanno ponendo tutti i suoi fan sempre più preoccupati. Al momento non abbiamo nessuna risposta. Dovremo attendere che i diretti interessati parlino in questi giorni, anche se forse tutto si chiarirà con l’ospitata della Ferragni a Che Tempo Che Fa a marzo.