Fedez via da casa a causa della crisi con Chiara Ferragni: il nuovo rumor di Dagospia

Nicolò Figini | 22 Febbraio 2024

In queste ore Dagospia ha lanciato uno scoop sulla crisi tra Fedez e Chiara Ferragni. Secondo il sito di gossip, infatti, il rapper se ne sarebbe andato di casa da diversi giorni.

Il retroscena su Fedez

Da settimane ormai non si fa altro che parlare del rapporto tra Chiara Ferragni e Fedez, ovvero da quando sono nate le polemiche sul Pandoro-gate. Da quel momento qualcosa sembra essersi incrinato e la coppia si è fatta vedere sempre meno insieme sui social. Molto spesso li vediamo da soli con i figli oppure in situazioni distanti tra loro.

Di recente hanno pubblicato alcuni video nelle Stories in cui si sono fatti vedere mentre festeggiavano San Valentino con una romantica cena. Tuttavia, stando a quanto riporta Dagospia, potrebbe essere successo qualcosa e Federico avrebbe deciso di andare via di casa senza fare ritorno, al momento.

Il sito di gossip ha lanciato uno scoop in queste in cui si parla della “fine dell’epopea dei Ferragnez“. Ovviamente tutto ciò che stiamo per scrivere va preso con le pinze e le dovute cautele, i diretti interessati non si sono mai sbilanciati e di conseguenza si tratta solo di rumor e ipotesi:

“Nel momento in cui lei si è trovata in difficoltà, invece, Fedez si è mostrato meno generoso, rinfacciandole che i suoi problemi giudiziari avessero effetti negativi anche sui suoi affari. Un gioco di recriminazioni in cui Fedez alzava i toni dello scontro mentre lei provava a tenere la situazione sotto controllo“.

Ed è proprio a questo punto che il rapper avrebbe preso la decisione di volare negli Stati Uniti domenica scorsa con la sua assistente. Tutti i fan si stanno chiedendo cosa ci sia di vero in tutto ciò e se i Ferragnez siano davvero vicini alla separazione oppure no. Per adesso possiamo solamente aspettare e leggere i vari rumor (ai quali bisogna fare attenzione) che usciranno nei prossimi giorni.