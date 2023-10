NEWS

Vincenzo Chianese | 21 Ottobre 2023

Chiara Ferragni Fedez

La possibile cifra della nuova casa dei Ferragnez

Come ormai tutti ben sappiamo, tra pochissime settimane i Ferragnez lasceranno il loro attico per trasferirsi in una nuova casa. Più di due anni fa infatti proprio Chiara Ferragni aveva annunciato ai suoi follower di aver acquistato un appartamento più grande insieme a Fedez e che a breve i due, insieme ai loro figli, avrebbero traslocato. Adesso, dopo qualche slittamento dei lavori, la dimora dell’imprenditrice digitale e del rapper è quasi pronta e in questi giorni la coppia ha mostrato su Instagram alcune zone della nuova immensa casa, strutturata su due piani.

Chiara e Federico tuttavia non lasceranno il rinomato quartiere di CityLife, ma si sposteranno semplicemente in un palazzo a pochi passi da quello in cui vivono attualmente. La nuova residenza della coppia è stata progettata dagli architetti Zaha Hadid e Daniel Libeskind e il complesso prenderà proprio il nome di Residenze Libeskind II. All’interno della struttura ci saranno ben tre palestre aperte h24, una sala giochi per bambini e anche una piscina olimpionica, che la Ferragni in questi giorni ha mostrato sui suoi profili.

Ma quanto costa la nuova casa dei Ferragnez? Andiamo a scoprire la possibile cifra e quello che sappiamo in merito. Attualmente il mercato immobiliare a Milano è in forte crescita. Di conseguenza tutte le dimore di CityLife hanno subito un notevole incremento. Stando a quanto rivela Idealista, si stima che la nuova casa di Chiara Ferragni e Fedez sia costata tra i 5 e i 6 milioni di euro.

Nel mentre la coppia si sta preparando al tanto atteso trasferimento. Senza dubbio, una volta che tutto sarà sistemato, Chiara farà un tour della sua nuova dimora, per mostrarla ai fan che la seguono costantemente. Continuate a seguirci dunque per non perdere nemmeno una news sull’influencer e il cantante.