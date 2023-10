NEWS

Vincenzo Chianese | 20 Ottobre 2023

Chiara Ferragni

Chiara Ferragni sta per trasferirsi

Ormai ci siamo. Dopo quasi tre anni finalmente Chiara Ferragni e Fedez stanno per trasferirsi nella loro nuova casa. Come è ben noto, da tempo l’imprenditrice digitale ha annunciato sui social di aver acquistato un nuovo appartamento, e che insieme alla sua famiglia avrebbe lasciato l’attico in cui attualmente vive. I Ferragnez tuttavia non abbandoneranno il quartiere di CityLife, ma si sposteranno in un altro palazzo, a pochi passi da quello attuale. Nel mentre ormai, dopo vari slittamenti, i lavori sono quasi giunti al termine e nelle prossime settimane Chiara, Federico e i loro figli Leone e Vittoria entreranno nella loro nuova dimora.

Solo qualche giorno fa, la Ferragni ha mostrato sui social alcune zone della casa, che è strutturata su ben due piani. L’appartamento da sogno ha già attirato l’attenzione del web e di certo sui social non si parla d’altro. Nel mentre però in queste ore è accaduto qualcosa che non è passato inosservato.

Proprio Chiara Ferragni infatti ha mostrato la piscina che si trova all’interno del palazzo nel quale c’è la sua nuova casa. Si tratta naturalmente di una zona in condivisione con tutti i condomini, tuttavia gli utenti stanno già dicendo la loro. Si tratta infatti di una vera piscina olimpionica, che di certo ha conquistato il web.

Pochi giorni fa intanto Fedez ha festeggiato il suo compleanno e naturalmente su Instagram non è mancata una commovente dedica da parte della Ferragni. Queste le dichiarazioni dell’imprenditrice digitale, che in breve hanno fatto il giro dei social: “Tantissimi auguri a mio marito. La prima foto è quella che vedo più spesso perché mi appare ogni volta che mi chiama. Grazie per aver creato questa famiglia con me. Grazie per essere sempre al mio fianco. Nel bene e nel male. Ti amo, buon compleanno”.