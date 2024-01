Gossip

Vincenzo Chianese | 9 Gennaio 2024

A seguito della bufera mediatica che ha coinvolto Chiara Ferragni, in questi giorni la stampa si è appostata sotto casa dei Ferragnez e proprio poco fa un giornalista di Pomeriggio Cinque ha intercettato il dog sitter della coppia che stava portando a spasso il cane Paloma.

La stampa perseguita i Ferragnez

In questi giorni non sembrerebbe esserci pace per i Ferragnez. Sappiamo bene infatti che Chiara Ferragni è stata travolta da una bufera mediatica a seguito del caso del pandoro e della multa giunta dall’Antitrust per pratica commerciale scorretta. Come se non bastasse soltanto poche ore fa è arrivata notizia che l’imprenditrice digitale è indagata per truffa aggravata e nei prossimi giorni le indagini proseguiranno ininterrottamente. Chiara intanto ha anche rilasciato delle dichiarazioni in merito a quanto sta accadendo e ha così affermato:

“Sono serena perché ho sempre agito in buona fede e sono certa che ciò emergerà dalle indagini in corso. Ho piena fiducia nell’attività della magistratura e con i miei legali mi sono messa subito a disposizione per collaborare e chiarire ogni dettaglio di quanto accaduto nel più breve tempo possibile. Sono, invece, profondamente turbata per la strumentalizzazione che una parte dei media sta realizzando, anche diffondendo notizie oggettivamente non rispondenti al vero”.

Nel mentre in questi giorni la stampa si è letteralmente appostata sotto casa dei Ferragnez, con la speranza di intercettare la coppia. Solo oggi pomeriggio Fedez ha lasciato la sua abitazione e ha così deciso di intervenire rompendo il silenzio. Con una storia pubblicata sul suo profilo, il rapper ha inquadrato i giornalisti che si trovano all’esterno del suo appartamento, dichiarando: “Secondo me fuori da casa di Matteo Messina Denaro c’era meno gente. Guardali. Mio Dio, le priorità dell’informazione italiana”.

Fedez contro la stampa, che si apposta sotto casa dei Ferragnez pic.twitter.com/VNb6JjOq0n — disagiotv (@disagio_tv) January 9, 2024

Ma non è finita qui. Poco fa un giornalista di Pomeriggio Cinque in diretta ha intercettato il dog sitter della coppia che stava portando a spasso Paloma e si è così avvicinato ai due per giocare con la cagnolina. Il momento naturalmente non è passato inosservato e sui social non sono mancati i commenti degli utenti.