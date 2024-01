Chiara Ferragni indagata per truffa aggravata! Le prime parole dell’influencer

NEWS

Debora Parigi | 8 Gennaio 2024

Chiara Ferragni

È finita del registro degli indagati per truffa aggravata Chiara Ferragni che ha subito rilasciato alcune dichiarazioni in merito

Arrivano novità dal caso dei pandori Balocco che vede coinvolta Chiara Ferragni. Come riportano le ultime notizie, infatti, la nota influencer è attualmente indagata per truffa aggravata. Lei ha anche commentato quanto sta accadendo rilasciando alcune dichiarazioni.

Indagata per truffa aggravata Chiara Ferragni

È di poco fa la notizia secondo cui Chiara Ferragni è attualmente indagata per truffa aggravata. Come riferisce il portale Ansa.it, la nota influencer e imprenditrice digitale è stata iscritta tra gli indagati nell’ambito dell’indagine della Procura di Milano con al centro il caso del pandoro ‘Pink Christmas’ prodotto dall’azienda piemontese Balocco. Con lei è indagata, sempre per truffa aggravata, anche Alessandra Balocco, presidente della nota azienda dolciaria.

Proprio nelle scorse ore la Guardia di Finanza di Milano ha acquisito documenti nella sede della Balocco. Gli investigatori hanno depositato una prima annotazione, a cui seguirà anche una serie di allegati, al procuratore aggiunto Eugenio Fusco. In particolare gli inquirenti milanesi dovranno analizzare alcune email che sono state scambiate tra l’azienda e lo staff di Chiara Ferragni per programmare la campagna di promozione del pandoro.

Nel frattempo, alcune Procure che nei giorni scorsi hanno aperto analoghi fascicoli senza ipotesi di reato né indagati, hanno contatto i pm milanesi. E trasmetteranno loro gli atti che hanno acquisito. Infatti oltre al pandoro e alle uova di Pasqua, saranno analizzati casi simili dove i prodotti con la griffe Ferragni erano proposti per scopi benefici.

A seguito del suo essere finita nella lista degli indagati per truffa aggravata, Chiara Ferragni ha rilasciato alcune dichiarzioni pubbliche. A tal proposito, ha detto di essere serena e fiduciosa. Ecco le parole dell’imprenditrice:

“Sono serena perché ho sempre agito in buona fede e sono certa che ciò emergerà dalle indagini in corso. Ho piena fiducia nell’attività della magistratura e con i miei legali mi sono messa subito a disposizione per collaborare e chiarire ogni dettaglio di quanto accaduto nel più breve tempo possibile. Sono, invece, profondamente turbata per la strumentalizzazione che una parte dei media sta realizzando, anche diffondendo notizie oggettivamente non rispondenti al vero”.

I legali che seguono la Ferragni in questo caso sono Marcello Bana e Giuseppe Iannaccone.