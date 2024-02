Gossip

Vincenzo Chianese | 25 Febbraio 2024

Chiara Ferragni Fedez

Nelle ultime ore a intervenire dopo i numerosi gossip sui Ferragnez è stata anche Valentina Ferragni, sorella di Chiara. Andiamo a leggere le poche parole dell’influencer.

Valentina Ferragni dice la sua sui Ferragnez

Tutti ne parlano, nessuno lo sa! È un po’ quello che sta accadendo in questi giorni con i Ferragnez. Sappiamo bene ormai che nelle ultime ore sono emerse decine di indiscrezioni su Chiara Ferragni e Fedez, che secondo le voci di corridoio si sarebbero attualmente lasciati. In molti stanno dunque dicendo la loro su quello che starebbe accadendo, ciò nonostante nessuno sembrerebbe conoscere la realtà dei fatti. Nel mentre sia il rapper che l’imprenditrice digitale hanno rilasciato alcune dichiarazioni a seguito dei gossip che li stanno travolgendo. Nessuno dei due tuttavia è entrato nei dettagli, e la priorità di Chiara e Federico sono naturalmente i figli Leone e Vittoria.

La stampa nel frattempo sta tentando in ogni modo di avere contatti con i parenti dei Ferragnez e solo qualche giorno fa a parlare è stata la mamma di Fedez. Nelle ultime ore come se non bastasse l’ANSA ha intercettato anche Valentina Ferragni, sorella di Chiara, durante una delle sfilate della Fashion Week milanese. All’influencer è stato chiesto dunque un commento su quanto starebbe accadendo tra la coppia. Tuttavia Valentina con poche parole ha semplicemente affermato:

“Preferisco non parlare, anche perché non riguarda me. Parlerà lei”.

Sul web intanto in molti continuano a fare il tifo per i Ferragnez e i più attendono con ansia liete notizie. La prossima settimana nel frattempo Chiara Ferragni arriverà a Che Tempo Che Fa in qualità di ospite e da Fabio Fazio potrebbe tornare sulla questione. Non resta che attendere dunque per scoprire quello che accadrà e nel mentre fare un enorme in bocca al lupo all’imprenditrice digitale e a Fedez.