Gossip

Vincenzo Chianese | 25 Febbraio 2024

Chiara Ferragni Fedez

Continuano a emergere retroscena scottanti sui Ferragnez. L’ultima voce di corridoio parla di una furiosa lite tra la coppia subito dopo la cena di San Valentino.

Nuove indiscrezioni sui Ferragnez

Se ne stanno dicendo davvero di ogni sui Ferragnez in questi giorni. Sembrerebbe infatti che, a seguito di una lunga crisi, Chiara Ferragni e Fedez abbiano deciso di separarsi e pare che lui abbia lasciato definitivamente casa. Nel mentre nelle ultime ore sia l’imprenditrice digitale che il rapper hanno per la prima volta rotto il silenzio a seguito degli insistenti gossip. Ciò nonostante né Chiara né Federico sono entrati nei dettagli di quello che starebbe accadendo. Tuttavia entrambi concordano su una cosa: il voler proteggere la loro famiglia e in particolare i loro due figli Leone e Vittoria.

In rete intanto come se non bastasse continuano a emergere indiscrezioni e le ultime voci di corridoio stanno già facendo discutere. Come tutti sappiamo la scorsa settimana, in occasione di San Valentino, la Ferragni e Lucia hanno trascorso la serata insieme, andando a cena al ristorante di Cracco a Milano. Proprio in quella circostanza, che era stata testimoniata sui social, si ipotizzava che fosse tornato il sereno tra i due. Tuttavia pare che la realtà dei fatti sia diversa dall’immaginario collettivo.

Stando a quanto rivela Riccardo Signoretti infatti, sembrerebbe che subito dopo la cena di San Valentino sia scoppiata una furiosa lite tra i Ferragnez. Ma non è finita qui. Secondo il direttore del settimanale Nuovo, pare anche che Fedez, dopo aver lasciato la casa in cui viveva con Chiara Ferragni, abbia confidato di voler andare a vivere negli Stati Uniti, o comunque di spostarsi più spesso in America. Il cantante infatti sarebbe amico in un noto manager di un’azienda automobilistica, che sarebbe sposato con un’artista che gli avrebbe offerto aiuto per rilanciare la sua musica oltreoceano.

Precisiamo ovviamente che a oggi si tratta solo di rumor e non sappiamo cosa stia accadendo in realtà tra Chiara e Federico. Ci sia augura però che presto tra la coppia torni il sereno.