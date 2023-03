Festival del Romance 2023, grande successo per l’evento che mette in contatto lettori e autori

NEWS

Debora Parigi | 20 Marzo 2023

Partecipazione in massa alla terza edizione del Festival del Romance

Si è tenuto sabato 18 e domenica 19 marzo 2023 la terza edizione del Festival del Romance Italiano. Organizzata dalla Kinetic Vibe su idea del blog letterario Il Rumore dei Libri di Lidia Otelli in collaborazione con Serena Famà, la kermesse si è svolta a Milano presso il Mediolanum Forum d’Assago. Un evento tanto atteso che questa volta ha occupato due giorni, invece che uno, e che ha visto ritornare alla normalità senza distanziamento e mascherine.

Abbiamo partecipato a questa bella iniziativa nella giornata di domenica, ma parlando con alcune autrici abbiamo saputo che la giornata del sabato è stata davvero piena di visitatori con una lunga fila all’ingresso in attesa dell’apertura. Tantissimi agli gli autori e le case editrici presenti che hanno appunto pubblicizzato i loro lavori, hanno incontrato i lettori e hanno presentato molte novità.

Questa terza edizione del Festival del Romance è stato un vero successo, confermado la bella idea di far riscoprire il fascino del romance italiano. Una bellissima opportunità che mette in connessione autori e lettori in questo unico evento. I lettori, infatti, hanno avuto l’opportunità di incontrare gli autori che più amano, farsi firmare le copie di libri già in loro possesso e quelli nuovi da poter acquistare sul luogo presso ogni singolo stand. Gli autori e le case editrici hanno invece potuto farsi conoscere anche da coloro che magari sono alla ricerca di nuove storie da leggere.

Il Festival è un vero e proprio luogo di emozioni, di scambio di racconti e di impressioni reciproche. In un periodo storico in cui si dice che il mercato dei libri non navighi in belle acque, eventi come questo dimostrano che la voglia di leggere c’è ancora ed è molta. La grande partecipazione è stata una boccata di aria fresca.