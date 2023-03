NEWS

Vincenzo Chianese | 20 Marzo 2023

Ecco cosa sta accadendo tra Stefano De Martino e Belen

Sono anni che Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono una delle coppie più amate e seguite del mondo dello spettacolo. Solo da qualche mese come sappiamo tra il conduttore e la showgirl argentina c’è stato il tanto atteso ritorno di fiamma, per la gioia di tutti i fan che non hanno mai smesso di supportarli e sostenerli. Ciò nonostante da qualche settimana Stefano e Belen sono finiti al centro del gossip e del pettegolezzo. Alcune malelingue del web infatti stanno ripetutamente insinuando che De Martino e sua moglie siano in crisi e che le cose tra loro abbiano smesso nuovamente di funzionare. A dare adito alle dicerie è il fatto che da qualche tempo la coppia ha smesso di mostrarsi insieme sui social, facendo preoccupare il web.

Ma non solo. Poche ore fa come abbiamo visto si è svolta la festa di compleanno di Cecilia, sorella di Belen, e ai festeggiamenti ha preso parte l’intera famiglia. Grande assente al party è stato però proprio Stefano e così in queste ore le voci di corridoio riguardanti una presunta crisi con Belen hanno fatto nuovamente il giro dei social. Nonostante i numerosi gossip però, i fan possono dormire sogni sereni.

Poche ore fa infatti Stefano De Martino ha ufficialmente smentito la presunta crisi con Belen, pubblicando uno scatto che ha tranquillizzato il web. Il conduttore ha infatti fatto uno screen a una videochiamata con la Rodriguez e l’ha postato su Instagram, aggiungendo anche l’emoji di un cuore, segno dunque che tra i due tutto continua a funzionare a meraviglia. Ma perché allora Stefano era assente alla festa di compleanno di Cecilia?

La risposta è semplice. Attualmente De Martino è impegnato in teatro con il suo spettacolo, che sta girando l’Italia intera, ed era dunque impossibilitato a raggiungere il party. Stefano e Belen però sono ancora uniti e innamorati. A loro dunque va il nostro più grande in bocca al lupo.