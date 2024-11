Nell’ottava e ultima puntata di Tale e Quale Show Feysal Bonciani imita Ray Charles, cantante statunitense scomparso nel 2004. Ecco come è stata accolta la sua esibizione.

Feysal Bonciani imita Ray Charles

Feysal Bonciani la scorsa settimana non ha molto convinto con la sua esibizione a Tale e Quale Show. Per tale ragione in classifica ha raggiunto solo il nono posto e per tale ragione oggi ha deciso di volersi rifare facendo del suo meglio nella gara.

Feysal Bonciani ha imitato Ray Charles a Tale e Quale Show portando sul palco il noto brano. A un certo punto è taccato ai giudici dare il loro parere su ciò che avevano appena visto.

Alessia Marcuzzi, per esempio, ha affermato: “Una canzone piena di vita che ti si addice proprio. Io rimango sconvolta dalla tua capacità nel cantare. Sai fare tutto, veramente bravo“. “Bravissimo, sinceramente“, ha detto Paolo Bonolis (giurato speciale della serata).

Feysal Bonciani riuscirà a risalire in classifica a Tale e Quale Show dopo la sua esibizione sulle note della famosa canzone di Ray Charles? Per scoprirlo non ci resta che vedere tutta la puntata fino alla fine!