Durante La Talpa 3 Filippo Bisciglia fece irruzione nel reality per portare via la fidanzata Pamela Camassa

Nella storia de La Talpa ci sono aneddoti davvero sconvolgenti che oggi, con il ritorno in TV del reality, sono ritornati a galla. Tra le scene più iconiche c’è sicuramente quella in cui Filippo Bisciglia andò fino in Sud Africa per portare via la sua fidanza Pamela Camessa. Ecco cosa successe.

A La Talpa Filippo Bisciglia portò via con sé Pamela Camassa

Era il 2008 e in TV andava in onda la terza edizione de La Talpa. Quell’anno la talpa era Franco Trentalance e arrivò fino alla fine senza essere scoperto. Tra i concorrenti c’era Pamela Camassa, già fidanzata con Filippo Bisciglia anche se non da molto tempo. E proprio Filippo e Pamela furono protagonisti di una dinamica che fece molto discutere.

In pratica tra loro ci furono dei problemi di coppia e, su invito di Paola Perego, Filippo volò fino in Sud Africa (luogo in cui si svolgeva il gioco) per andare da Pamela e chiarire. La Camassa fu quindi messa di fronte a una tentazione: scoprire se il fidanzato era lì, ma dare il montepremi del gruppo alla talpa. Lei rifiutò e questo fece molto arrabbiare Bisciglia.

Filippo Bisciglia se ne andò molto arrabbiato per poi tornare di fronte alle telecamere mettendo Pamela Camassa di fronte a una scelta: uscire con lui dal gioco oppure dirsi addio per sempre. Lei, commossa dal gesto d’amore del fidanzato, decise di andarsene e fu proprio Filippo a trascinarla via dal gioco con la promessa di sposarla. Si può vedere un riassunto di tutto quello che accadde nel video qui sotto:

Come sappiamo, però, Filippo Bisciglia e Pamela Camassa non si sono mai sposati. Ma continuano ad essere una coppia unitissima e molto innamorata. Lei ha partecipato anche all’Isola dei famosi, arrivando in finale. E in quell’occasione Filippo non ha mai fatto gesti del genere, bensì delle sorprese piene di amore.