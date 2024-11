Tutto quello che accadrà nella decima puntata di Bake Off Italia 12 secono le anticipazioni. Scopriamolo in maniera approfondita

La decima puntata di Bake Off Italia 12 vedrà i concorrenti cercare di rilassarsi, ma le anticipazioni rivelano che un po’ di stress ci sarà comunque. Non solo, ci sarà un nuovo eliminato e uno degli aspiranti pasticceri andrà contro i giudici. Vediamo tutto quello che accadrà.

Le anticipazioni della decima puntata di Bake Off Italia 12

Nella scorsa puntata abbiamo visto che nessun concorrente è stato eliminato, i giudici hanno deciso di graziare i partecipanti. Ma questa volta non andrà nello stesso modo, infatti si tornerà a un’eliminazione. Oltre a questo, Liza non seguirà le istruzioni dei giudici nella terza prova e si ritroverà ad andare contro di loro tanto poi da scoppiare a piangere. Vi raccontiamo adesso le tre prove nel dettaglio.

Le anticipazioni della decima puntata di Bake Off Italia 12 rivelano che il tema sarà il relax, l’addio allo stress. Nella prima prova, quella creativa, i concorrenti dovranno concentrarsi su immagini rilassanti che hanno come protagonista la natura. Quindi dovranno creare una focaccia bucolica accompagnata da una salsa o una fonduta. E per questa prova con loro ci saranno i parenti che cucineranno nella prima ora della prova. Claudio, avendo il grembiule blu, potrà intervenire dopo 30 minuti.

Nella seconda prova, quella tecnica, gli aspiranti pasticceri dovranno preparare una Crystal Cake. Dopo la presentazione e l’assaggio, questa sarà la classifica dei giudici:

Claudio Liza Domenica Giulia Alfonso Federica Helen Francesco

Concludiamo le anticipazioni della decima puntata di Bake Off Italia 12 con la terza prova, quella a sorpresa. Ad ogni concorrente verrà dato un peluche del loro animale guida e loro dovranno riprodurlo in 3D. Alla fine di questa puntata il concorrente migliore sarà Alfonso che prenderà il grembiule blu. Si salveranno poi Claudio, Giulia, Federica e Liza. Tra Francesco, Domenica ed Helen l’eliminato della decima puntata di Bake Off Italia 12 sarà Francesco.

Quando va in onda la decima puntata

Non manca molto alla fine di Bake Off Italia 12 e dopo avervi raccontato le anticipazioni della decima puntata, vediamo anche quando andrà in onda.

L’appuntamento con la decima puntata di Bake Off è previsto per venerdì 8 novembre alle ore 21.30 su Real Time. Sempre su questo canale in chiaro si potranno vedere vari repliche.

Sul sito di Discovery Plus, invece, c’è la possibilità di vedere in streaming tutte le puntate in maniera gratuita a partire dal giorno successivo alla messa in onda. Mentre, sottoscrivendo un abbonamento, di potrà vedere ogni venerdì una nuova puntata in esclusiva.