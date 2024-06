NEWS

Vincenzo Chianese | 21 Giugno 2024

Grave lutto per Filippo Bisciglia. In queste ore infatti è morta la nonna del conduttore e sui social non è tardata ad arrivare una struggente dedica.

La dedica di Filippo Bisciglia per sua nonna

Ore difficili le ultime per Filippo Bisciglia. Come sappiamo in queste settimane il celebre conduttore si trova in Sardegna in occasione delle registrazioni della nuova edizione di Temptation Island, che partirà su Canale 5 giovedì 27 giugno. Tuttavia per il presentatore è arrivata una devastante notizia. Qualche ora fa è infatti morta la nonna di Filippo, Vilma, che solo lo scorso febbraio aveva compiuto ben 100 anni. Sui social così Bisciglia ha condiviso una bellissima dedica, che ha commosso tutto il web. Queste le dolci dichiarazioni del presentatore:

“Ciao amore mio, fai buon viaggio. Sei stata la mia vita e continuerai ad esserlo in tutti i miei ricordi indelebili che non potranno mai essere cancellati. Mi mancherai tantissimo. Noi che siamo cresciuti con i nonni sappiamo”.

Naturalmente in queste ore il web intero si è unito al dolore di Filippo Bisciglia e in molti hanno inviato i loro messaggi di affetto al conduttore. Nel mentre il presentatore resta concentrato sul suo lavoro e tra pochissimi giorni tornerà in tv con la nuova edizione di Temptation Island. Proprio di recente Filippo ha svelato alcune anticipazioni su quello che vedremo all’interno del reality show e in merito ha affermato: “Questa edizione è partita a bomba! Mentre nelle scorse stagioni passava qualche giorno prima che le coppie si sbloccassero, questa volta sono partite subito con le loro motivazioni”.

Insomma non resta che attendere la partenza del reality show, che è già attesissimo da tutto il pubblico. Vi ricordiamo dunque l’appuntamento con la prima puntata, in onda il prossimo 27 giugno, e nel mentre inviamo un caloroso abbraccio a Filippo in questo difficile momento.