De Martino e Corona (entrambi ex di Belen) sono diventati amici: “Andiamo molto d’accordo”

Andrea Sanna | 21 Giugno 2024

Stefano De Martino

“Andiamo molto d’accordo e abbiamo un ottimo rapporto di amicizia”, con queste parole Fabrizio Corona rivela il suo legame con Stefano De Martino. Entrambi in passato hanno avuto una relazione con Belen Rodriguez (e il conduttore è anche l’ex marito della showgirl argentina).

L’amicizia tra Stefano De Martino e Fabrizio Corona

Attualmente Stefano De Martino è impegnato con i suoi prossimi progetti lavorativi. A breve infatti lo vedremo alla conduzione di Affari Tuoi, trasmissione che ha visto l’addio di Amadeus. Anche se secondo i rumor per il presentatore pare sia necessario un test di 5 giorni per capire se sarà all’altezza del ruolo.

In attesa di capire se Stefano De Martino avrà dunque l’incarico di condurre Affari Tuoi, Fabrizio Corona è tornato a parlare di lui nel podcast Mondo Cash. I due come noto hanno un’ex in comune e non una qualsiasi, dato che si tratta di Belen Rodriguez! Se in precedente occasioni il tutto era legato al gossip e/o presunti flirt, stavolta ha raccontato del loro rapporto, di un incontro che avrebbero avuto e dei consigli che si sarebbe sentito di dargli per la sua carriera televisiva:

“Devo fare delle rivelazioni su Stefano De Martino, io e lui andiamo d’accordo. Poi sta facendo benissimo. Conduce Stasera Tutto è Possibile che fa picchi del 14% di share, Bar Stella che è una sua idea e che va bene. Infatti ha firmato un grosso contratto con Rai Uno adesso”, ha precisato subito Fabrizio Corona.

L’ex re dei paparazzi ha riconosciuto la bravura di Stefano De Martino, al quale ha voluto fare i suoi complimenti. Pare tra l’altro che si siano visti dal vivo e oggi abbiano un ottimo rapporto di amicizia. In Stefano peraltro vede diverse caratteristiche già notate in Amadeus per quel che riguarda il lavoro. E non si tratta di certo di un paragone qualsiasi:

“Stefano ha avuto fortuna anche perché ha ereditato dei programmi che andavano già bene come Made in Sud e Stasera Tutto è Possibile, però è stato bravo. Cosa succede ora? Amadeus lascia la Rai per il Nove e Stefano ha avuto la fortuna di ricoprire il buco che è stato lasciato”, ha aggiunto a proposito di Stefano De Martino.

Per tale motivo ci ha tenuto a dargli dei consigli su come comportarsi e fare al meglio il suo lavoro. Peraltro ha riconosciuto le qualità non solo di conduttore, ma anche di ballerino (è così che Stefano De Martino ha iniziato la sua carriera) e sa anche cantare, realizza spettacoli e molto altro. Insomma, un ottimo consiglio fa sempre comodo!