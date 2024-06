NEWS

Vincenzo Chianese | 17 Giugno 2024

Temptation Island

In attesa della partenza della nuova edizione di Temptation Island, che debutterà su Canale 5 giovedì 27 giugno in prima serata, Filippo Bisciglia ha già rivelato le prime anticipazioni su quello che accadrà.

Le anticipazioni della nuova edizione di Temptation Island

Finalmente ci siamo! Tra esattamente 10 giorni su Canale 5 debutterà la nuova attesa edizione di Temptation Island e tutto è pronto per il ritorno del reality show. La prima puntata è infatti prevista per il 27 giugno e come sempre ne vedremo di belle. Alla conduzione del programma ci sarà ancora una volta Filippo Bisciglia, che come sempre seguirà passo dopo passo i protagonisti che hanno deciso di partire per un viaggio nei sentimenti. Proprio in questi giorni intanto in Sardegna sono in corso le registrazioni e i canali ufficiali della trasmissione hanno rivelato tutte le 7 coppie che prendono parte al reality.

In attesa di scoprire cosa accadrà, in queste ore proprio il conduttore ha rivelato alcune prime scottanti anticipazioni sulla nuova edizione di Temptation Island. Intervistato dal nuovo numero di Tv Sorrisi & Canzoni, Filippo Bisciglia ha raccontato che fin dal primo momento, a differenza degli anni scorsi, le coppie si sono messe in gioco immediatamente, dando via a diverse dinamiche. In merito il presentatore ha dichiarato.

“Questa edizione è partita a bomba! Mentre nelle scorse stagioni passava qualche giorno prima che le coppie si sbloccassero, questa volta sono partite subito con le loro motivazioni”.

Pare dunque che anche per la nuova edizione di Temptation Island siano previste scintille. Ma cosa accadrà all’interno dei due villaggi e come si relazioneranno i fidanzati e le fidanzate alle tentatrici e ai tentatori? Non resta che attendere per scoprirlo. Nel mentre vi ricordiamo l’appuntamento con la prima puntata del reality show, prevista per giovedì 27 giugno, naturalmente come sempre in prima serata alle 21.30.