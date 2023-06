NEWS

Andrea Sanna | 28 Giugno 2023

Temptation Island

Ci sono dei momenti in cui durante il falò Filippo Bisciglia non può parlare troppo. Ma come mai succede questo? A svelarlo è lui stesso

Perché Filippo Bisciglia parla poco ai falò

Lunedì è tornata su Canale 5 la nuova edizione di Temptation Island, condotta ancora una volta da Filippo Bisciglia. Il presentatore e narratore delle vicende delle 7 coppie si è detto felice al settimanale Chi di poter raccontare al pubblico il percorso dei protagonisti, facendo poi una rivelazione.

Filippo Bisciglia nella lunga intervista ha spiegato, come mai, durante i falò non può parlare più di tanto. Il conduttore ha ammesso che qualche volta gli è capitato di ridere, ma solo ed esclusivamente perché i partecipanti sono simpatici. Niente di più. In altre circostanze, invece, si sente di empatizzare molto con i concorrenti e capita delle volte in cui prova del profondo dispiacere per come si mette la situazione.

Ma ci sono delle volte in cui, invece, Filippo Bisciglia deve proprio evitare di mettere bocca sulle situazioni che vedono protagoniste le coppie di Temptation Island. Ma come mai?

A svelarlo è stato proprio Filippo Bisciglia nel corso della chiacchierata: “(…) Altre volte non posso proprio parlare. Ci sono alcune volte in cui il lui di turno mi dice una cosa. Poi la lei di turno, dopo un’ora, mi dice l’esatto contrario di quanto sentito prima. Siccome io sono il confidente devo stare zitto. Poi ai falò di confronto si vedrà, ma non posso parlare e, soprattutto, non devo giudicare”.

Per Filippo Bisciglia dunque il compito non è solo quello di accompagnarci passo passo all’interno delle storie delle coppie, ma anche cercare di essere imparziale nel raccontarle. Questo lo porta quindi, per tale ragione, a non esprimere giudizi personali quando si trova con i partecipanti al falò di confronto. Capitano delle volte in cui magari cerca di dire la sua, ma ciò succede raramente.

Forse è anche questo uno dei tanti motivi che porta le coppie di fidanzati e fidanzate a confidarsi spesso con Filippo Bisciglia, lì disponibile anche per supportarli.