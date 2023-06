NEWS

Nicolò Figini | 28 Giugno 2023

Il presunto litigio tra Elodie ed Emma

Continuano le segnalazioni in merito a un presunto gelo tra Elodie ed Emma Marrone. Di rapporti tesi, infatti, se ne parlava già durante l’ultima edizione del Festival di Sanremo. Pare che le due non si siano rivolte la parola allora e una situazione analoga si sarebbe ripetuta pochi giorni fa.

Entrambe, infatti, hanno preso parte al concerto benefico a Reggio Emilia a favore delle persone colpite dall’alluvione in Emilia Romagna. Il pubblico, tuttavia, ha notato che le cantanti non hanno duettato insieme come hanno fatto molti altri loro colleghi. Inoltre, pare che dietro le quinte non abbiano voluto avere alcuna interazione e sui social non si sarebbero scambiate like di alcun tipo:

“Ieri ex coinquiline e amiche inseparabili oggi Emma ed Elodie due amiche lontanissime. Durante l’evento a favore dell’Emilia Romagna per gli alluvionati; le due non hanno duettato e si sono mantenute alla larga davanti e dietro il palco. Idem nelle foto di gruppo postate nessun like, da parte delle cantanti, sulle bacheche di entrambi”.

Questo è quanto riporta un’indiscrezione di Pipol Gossip. Nei commenti, tuttavia, qualcuno afferma che tutto ciò non corrisponderebbe al vero. Elodie ed Emma si sono esibite anche a Roma ai Tim Summer Hits ed esisterebbero delle foto che proverebbero il fatto che hanno riso e scherzato insieme.

Cosa ci sia di vero in tutto questo non possiamo saperlo. La cantante di “Bagno a mezzanotte” aveva già parlato del suo rapporto con la Marrone nel programma “La Confessione” nel 2022. All’epoca aveva affermato di aver deluso la collega:

“Sai, quando qualcuno fa tanto per te e poi gli dici ‘voglio fare qualcos’altro‘. Io volevo lavorare sola, avevo un mio modo di vedere le cose che era molto diverso da quello che lei aveva in mente. Ci vogliamo bene, sono stata un po’ ingenua nel modo di approcciarmi, ma quando ci incontriamo chiacchieriamo, ci aggiorniamo. Ognuno però ha la propria vita”.

Questo discorso, perciò, stona con l’indiscrezione secondo la quale al concerto per l’Emilia Romagna non hanno avuto alcun tipo di confronto. Rimaniamo in attesa di ulteriori notizie. Seguiteci per molte altre news.