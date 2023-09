NEWS

Nicolò Figini | 21 Settembre 2023

Grande Fratello

La gaffe di Fiordaliso

Ieri pomeriggio Fiordaliso è stata protagonista di uno scontro con Claudio Roma. Quest’ultimo è stato votato il più narcisista e tra i voti che gli sono stati dati è rimasto dispiaciuto per quello della cantante. Lei non si sente di averlo tradito, ma vuole solo spronarlo a dire ciò che pensa.

Questo ha fatto un po’ arrabbiare Claudio, il quale ha affermato: “Tu non hai bisogno di niente. Puoi andare a casa. Noi tutti abbiamo un sogno, tu no“. Questa frase non è piaciuta all’artista e nemmeno ad altri concorrenti che sono subito corsi in sui soccorso.

Ieri sera, invece, è stata al centro di una gaffe che ha coinvolto Arnold. Il ragazzo stava seduto insieme a Giselda in giardino. A un certo punto, come vediamo dal video qui sotto, possiamo sentire mentre Fiordaliso dice: “Dov’è Arnold? Sei troppo scuro, non ti vedevo“. E il concorrente, ironizzando ha risposto riferendosi alla sua giacca: “Infatti ho messo questo chiaro“.

La cantante ha cercato di recuperare quella che per molti sarebbe stata una gaffe: “No, ma con il colore del coso… Ti ho cercato in camera e non capivo dove fossi“. Anche Giselda si è messa a ridere e il tutto si è risolto con estrema tranquillità. Il web ha molto apprezzato la dolcezza e l’ironia di Arnold in quel momento.

