Spettacolo

Andrea Sanna | 20 Settembre 2023

GF Nip

Scontro al Grande Fratello tra Claudio Roma e Fiordaliso. Lui la attacca: “Tu non hai bisogno del programma”

Lo scontro tra Claudio Roma e Fiordaliso

Con il suo gioco gli autori hanno scatenato le prime dinamiche nella Casa del Grande Fratello. Oggi infatti gli autori hanno chiesto ai concorrenti di decretare la persona più ipocrita, oppure quella più narcisista e la più affascinante. Dopo il faccia a faccia tra Rosy Chin e Beatrice Luzzi, anche Claudio Roma e Marina Fiordaliso sono stati protagonisti di uno scontro di fuoco.

Claudio Roma è stato definito dai suoi compagni come il più narcisista tra gli inquilini ed è stato definito da alcuni un po’ ipocrita. Tutto è iniziato però dalla sua votazione nei confronti di Grecia Colmenares. Secondo lui l’attrice ha un’energia esagerata e finta. Si è detto invece molto dispiaciuto del voto ricevuto da Fiordaliso, non se l’aspettava dato che fin dal suo ingresso l’ha considerata un punto di riferimento.

Fiordaliso dal canto suo ha detto di averlo votato perché non conosce bene gli altri concorrenti. Allo stesso tempo crede però che Claudio Roma sia una persona che lancia il sasso e nasconde la mano. Nell’accusare Grecia di ipocrisia, infatti, l’ha trovato falso perché è andato a ritrattare il suo pensiero.

Sempre Fiordaliso ha aggiunto che non si sente di averlo tradito, semplicemente ha voluto spronarlo a dire più quel che pensa. Questa situazione ha generato uno scontro tra le parti, in cui Claudio Roma ha accusato Marina, ricordando la nomination della settimana: “Tu non hai bisogno di niente, puoi andare a casa. Noi tutti abbiamo un sogno, tu no”, ha detto visibilmente alterato. Stando al suo ragionamento quindi la fama della cantante l’avrebbe portata a realizzarsi rispetto a molti altri nella Casa.

“Chi te l’ha detto che ho un sogno minore rispetto al tuo, come ti permetti?”, ha sbottato Fiordaliso piuttosto seccata. A quel punto Claudio Roma ha rilanciato: “Perché tu hai il doppio dei mei anni”. Insomma un pensiero che, secondo i più sul web, si sarebbe potuto risparmiare.