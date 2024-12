Ospite a La Volta Buona, Flavia Vento è tornata a parlare della chiacchierata intervista di Teo Mammucari a Belve, durante la quale il comico l’aveva citata.

Ospite del programma pomeridiano La Volta Buona, Flavia Vento è tornata a commentare con fermezza l’uscita di Teo Mammucari durante la sua intervista a Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani.

Nel corso della puntata, Mammucari aveva citato la Vento in modo dispregiativo, dicendo alla giornalista: “Ma io non sono Flavia Vento, ma che mi stai raccontando le barzellette?”.

La showgirl, visibilmente delusa, ha ribadito il suo disappunto, aggiungendo anche di voler approfondire la questione e di aspettarsi delle scuse da Teo:

“Io sono rimasta perché era proprio fuori luogo, non c’entrava niente. Questa cosa la voglio approfondire bene e spero che mi chieda scusa”.

Flavia ha poi colto l’occasione per commentare l’atteggiamento assunto da Mammucari durante l’intera intervista a Belve, che come sappiamo, è durata molto poco:

“A me dispiace poi per lui che non ha retto le domande della Fagnani. Continuava a dire ‘Mi dai del lei’, dà del lei a tutti e poi sei tu che l’hai chiamata per farti intervistare. Sai com’è il programma e non riesci a rispondere.”

Nella sua analisi, Flavia Vento ha inoltre sottolineato un momento specifico dell’intervista che, secondo lei, avrebbe destabilizzato definitivamente Mammucari:

“Ho notato una cosa, lui si è molto risentito quando Francesca ha detto ‘un giornalista ha detto che sei una carogna’. Al termine ‘carogna’ lui si è proprio offeso e non ha retto. Ma le critiche ci sono in tutti i lavori”.

Infine, Flavia ha ribadito l’importanza di mantenere la calma durante situazioni simili, dando anche un consiglio, adottato da lei stessa durante la sua di intervista per Belve:

“Anche a me Francesca aveva fatto due o tre domande poco carine, ma io ho risposto. L’arma vincente lì è prenderla in giro Francesca. Ha reagito in una maniera troppo aggressiva. Mi dispiace perché non è da Teo”.

Nell’ultima settimana non si è parlato di altro che della reazione di Teo Mammucari a Belve, che, mostratosi indispettito sin dall’entrata in studio, non ha completato l’intervista e se n’è andato anche in malo modo.