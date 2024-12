A seguito delle indiscrezioni emerse in questi giorni, adesso viene confermato l’ingresso di Stefania Orlando e di Eva Grimaldi nella casa del Grande Fratello.

Stefania ed Eva tornano al Grande Fratello

Settimane di grandi sorprese queste al Grande Fratello. Qualche giorno fa infatti a varcare la porta rossa sono stati alcuni nuovi concorrenti, che hanno portato già scompiglio, mettendo a repentaglio i fragili equilibri della casa. Ma i colpi di scena non sono ancora finiti. In questi giorni infatti alcune insistenti voci di corridoio hanno iniziato a parlare di un presunto ritorno di due amatissime ex Vippone del format Vip del reality show. Di chi parliamo? Nientemeno che di Stefania Orlando e di Eva Grimaldi.

Le indiscrezioni naturalmente hanno in breve fatto il giro del web e i fan del programma in onda su Canale 5 hanno atteso con ansia conferme ufficiali da parte della produzione. Oggi dunque è arrivata la notizia che tutti stavano aspettando.

Con un nuovo promo infatti gli autori del Grande Fratello hanno annunciato l’ingresso di Stefania Orlando e di Eva Grimaldi nella casa. Lunedì sera dunque, nel corso della diretta, la conduttrice e l’attrice torneranno all’interno del loft e si metteranno nuovamente alla prova con questa esperienza. Di certo il pubblico attende di scoprire cosa accadrà e i colpi di scena saranno assicurati.

Stefania Orlando ed Eva Grimaldi stanno per riaprire la Porta Rossa e non saranno sole.

Lunedì in prima serata su #Canale5! #GrandeFratello pic.twitter.com/ESpEGJcHoz — December 13, 2024

In queste ore come se non bastasse si è parlato anche di altri due inaspettati ritorni. Il primo è quello di Sonia Bruganelli che, stando a quanto rivelato da lei stessa nel corso di una live social, lunedì tornerà al GF come ospite. Ma non solo. Ieri si è anche mormorato di un possibile ritorno di Yulia Bruschi, che lo scorso lunedì si è ritirata dal programma. Ma cosa accadrà dunque durante la nuova diretta del reality show? Non resta che attendere per scoprirlo.