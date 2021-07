Federico non va al falò di confronto con Floriana

Questa sera, lunedì 19 luglio 2021, va in onda la nuova puntata di Temptation Island. La prima parte dell’appuntamento lo hanno dedicato alla relazione tra Federico e Floriana, la quale ha chiesto il falò di confronto immediato. Tanti i problemi che sono emersi nella coppia. Un motivo in più, poi, l’ho dato anche l’avvicinamento di lui alla single Vincenza. Tra i due, infatti, abbiamo visto nei video sempre più complicità e attrazione. Filippo Bisciglia, una volta che Floriana è arrivata in spiaggia, quindi, le ha chiesto cosa l’ha spinta a richiedere il falò. Queste le sue parole:

Sinceramente ci ho riflettuto molto dopo l’ultimo falò. Sono stati giorni pesanti. Ho sofferto tanto e ho visto altre cose che non mi sono piaciute. Ho visto che lui continua a rapportarsi sempre con la stessa ragazza. Continua sempre a fregarsene del motivo per il quale lui è qua. Sono arrivata alle mie conclusioni. ho capito che lui è una persona che non prova più niente per me. Una persona che si sta facendo la sua storia qua dentro e a me questo non sta bene. Non trovo più il senso nel rimanere qui. Le risposte mi sono arrivate, ben chiare. Ho capito bene la situazione e non me la sento più di continuare.

A questo punto, quindi, Filippo è andato a chiamare Federico per andare al falò di confronto anticipato con Floriana. Il ragazzo non aveva ancora le idee chiare su ciò che voleva fare. Ne ha discusso con gli altri concorrenti e ognuno di loro gli ha dato dei consigli. Ha condiviso le sue opinioni con Vincenza stessa, la quale ha rivelato di voler solo la sua felicità. Fatto sta che alla fine, dopo una lunga attesa, purtroppo per Floriana, Federico non si è fatto vivo. Questo il commento di lei: “Lo immaginavo. Sto male. Ho bisogno di tornare di là“.

Nelle prossime puntate scopriremo come andrà a finire la storia tra Floriana e Federico nel falò di confronto anticipato o finale. Il video potete recuperarlo su WittyTV, cliccando qui.

