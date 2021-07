Chi sono Floriana e Federico di Temptation Island? Età e Instagram

Ecco tutto quello che sappiamo su Federico e Floriana, coppia di Temptation Island 2021. Età, storia e profili Instagram.

Chi sono Floriana e Federico

Nome e Cognome: Floriana e Federico Rasa

Data di nascita: Floriana 2000, Federico 1987

Luogo di Nascita: Floriana Palermo, Federico Palermo

Età: Floriana 21 anni, Federico 34 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: Federico gestisce il bar del suocero

Figli: non hanno figli

Tatuaggi: Federico ha diversi tatuaggi

Profilo Instagram: @federicorasa

Floriana e Federico età e storia

Chi sono Floriana e Federico Rasa? La nuova coppia che parteciperà a Temptation Island nel 2021 proviene da Palermo. Lui, gestore del bar del suocero, ha 34 anni, mentre lei, professione sconosciuta, ne ha 21. La differenza d’età, quindi, è pari a 13 anni. La loro storia ha avuto inizio 2 anni fa. La ragazza, anche come riporta anche TVBlog e nel breve video di presentazione su Instagram, ha fatto un piccolo riassunto della loro storia:

All’inizio andava tutto bene. Dopo un po’, però, ha iniziato a smettere di corteggiarmi come mi corteggiava all’inizio. E diciamo, anche a darmi un po’ per scontata. Da quando viviamo insieme è come se vivessimo due vite separate, lui si sveglia tardi la mattina, va al bar, rientra alle 19:30 perché io voglio mangiare a quell’ora. Dopo di che io vado a dormire alle 21:30 e lui passa la serata fino a tardi sul divano.

Federico, dal canto, suo invece si difende e si giustifica, in qualche modo, per questo suo comportamento. Ecco, infatti, cosa ha affermato:

Io quando ho delle certezze non faccio più quello che facevo prima. Dico: “ora è mia e non me la leva più nessuno”.

Andiamo, ora, a vedere dove possiamo trovare su Instagram Floriana e Federico di Temptation Island 2021.

Dove seguire Floriana e Federico: Instagram e social

Su Facebook non si trovano profili della coppia. Su Instagram, però, la storia è già diversa. Qui, infatti, anche se al momento risulta privato. troviamo il profilo di Federico Rasa.

Nella foto dell’account, infatti, possiamo notare i due innamorati insieme in uno scatto. Sicuramente la pagina tornerà pubblica non appena sapremo le loro sorti all’interno di Temptation Island. Vi terremo informarti.

Temptation Island 2021

Ma perché Floriana ha deciso di chiamare Temptation Island per se stessa e Federico? La motivazione, sostanzialmente, sta nell’incertezza del rapporto. Queste le parole della concorrente:

Voglio capire se lui è realmente innamorato di me o se sta con me soltanto per una questione di abitudine.

Federico, invece, si dice volenteroso di fare questa esperienza a Temptation Island. Per lui, infatti, le cose andranno come dovranno andare:

Io farò questa esperienza mettendomi in gioco al cento per cento. Vado lì e quello che succede succede.

Chi vedremo oltre loro due nella nuova edizione del programma di Canale 5?

Le coppie di Temptation Island 2021

Floriana e Federico non saranno i soli a prendere parte a Temptation Island 2021, questa volta unicamente nella versione NIP. Anche altre coppie li affiancheranno. Ecco, perciò, di chi si tratta:

A seguirli nel loro viaggio dei sentimenti, come sempre Filippo Bisciglia. Cosa sappiamo sul percorso dei due innamorati? Vediamolo insieme.

Il percorso di Floriana e Federico

Il programma ha inizio mercoledì 30 giugno 2021. Non appena avremo maggiori informazioni sul loro percorso, settimana dopo settimana, su Floriana e Federico non esiteremo ad aggiornarvi.

1° puntata: Arrivata a Temptation Island Floriana cha visto un video di Federico. Lui si è sfogato e ha raccontato i vari problemi che ci sono tra loro. Ha pure detto di non essere certo di voler creare con lei una famiglia. Parole che hanno segnato molto Floriana. Federico, invece, non ha visto alcun video e si è detto deluso perché vorrebbe vedere la sua fidanzata gelosa di lui.

2° puntata: (IN AGGIORNAMENTO)

