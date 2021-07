Temptation Island 2021 quinta puntata: streaming, video e anticipazioni

1 Temptation Island 2021 quinta puntata quando va in onda

Siamo giunti alla quinta puntata di Temptation Island 2021, l’ultima con i falò di confronto finali delle coppie rimaste sull’isola. Poi ci sarà la puntata speciale dedicate alla coppie un mese dopo la fine del programma per scoprire se è cambiato qualcosa e com’è andata a finire tra loro.

Anche quest’anno il docu-reality, con alla conduzione sempre Filippo Bisciglia, ha avuto un grandissimo successo. Ed è stato sempre ricco di colpi di scena.

Ma quando va in onda la quinta puntata di Temptation Island 2021? La programmazione è prevista per lunedì 26 luglio alle 21.40 su Canale 5. Come vi abbiamo detto, le puntate sono cinque più una sesta dedicata alle coppie un mese dopo la fine dei lorio percorsi. A tal proposito, possiamo già dirivi che questo appuntamento speciale andrà in onda martedì 27 luglio.

Rivediamo quindi le coppie…