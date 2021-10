Non solo Manila Nazzaro, ma anche Francesca Cipriani ha accusato alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip di organizzare finte liti. La prima nella notte, infatti, ha affermato:

Ma chi crede più a questi teatrini? Il pubblico fuori sa bene che è finto, la gente non è scema. Sono cinque giorni che si abbracciano e vanno d’accordo e adesso litigano? Guarda caso sempre il giorno prima delle puntata scoppiano le litigate. Stiamo parlando della solita solfa da un mese, basta, siamo stanchi. Io ho 44 anni e 23 di televisione, non mi faccio prendere in giro. Siamo qui dentro per portare quelle che siamo anche fuori. Dobbiamo essere vere. Abbiamo tante belle storie da raccontare e invece escono sempre queste liti identiche?!

La vera bomba, però, l’ha sganciata proprio Francesca Cipriani, la quale ha raccontato, come riporta anche Biccy, che già ad agosto lei sapeva che Gianmaria Antinolfi, Soleil Sorge e Sophie Codegoni si sarebbero messi d’accordo:

Si sta avverando quello che sapevo già ad agosto. Loro erano d’accordo per fare queste cose. Me l’avevano già detto, ero stata avvisata di tutto. A Sophie nei giorni scorsi le ho detto ‘tu reciti bene, stai facendo l’attrice’. Lei mi ha detto “no amore non sto recitando non è così”.

Ma io lo vedo se uno recita e si capisce benissimo. Il punto è che io ho amici in comune con loro e sapevo già. Ho fatto delle cene in cui mi è stato detto che avrebbero creato questo. Non c’è niente di male, ognuno ha le sue carte da giocare e loro stanno mettendo in atto quello che sapevano in tanti. Che poi certe cose hanno pure stufato, basta dai. Il pubblico non vuole vedere questo, vogliono ridere e sentire le nostre storie. Queste cattiverie non interessano. Creano liti perché non hanno altri argomenti.