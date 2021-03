1 L’intervento di Francesca Cipriani

La showgirl ha partecipato, nell’ormai lontano 2006, alla sesta edizione del Grande Fratello e da quel momento è diventata molto apprezzata dal pubblico per la sua simpatia. La grande notorietà l’ha ottenuta grazie a La Pupa e il Secchione e di certo non sono passate inosservate le sue forme. Queste, infatti, nel corso degli anni si sono fatte sempre più accentuate e lei non ha mai nascosto di aver fatto ricorso alla chirurgia plastica. Di recente, inoltre, Francesca Cipriani si sarebbe sottoposta a un altro intervento, ma questa volta sarebbero nate delle complicazioni.

Ma partiamo dall’inizio. Secondo quanto riporta anche il sito YesLife la celebrità avrebbe deciso di fare una liposcultura e liposuzione. Lei non ha parlato nel dettaglio di tutto ciò, ma tramite una delle Stories su Instagram la sentiamo molto triste mentre pronuncia le seguenti parole: “Ragazzi, sono ancora qua in clinica e presto saprete tutto. Perché sono ancora qua. Purtroppo, ahimè, mia sfortuna. Vi racconterò“. Il tutto seguito da altri video che la mostrano inquadrare le varie flebo dal letto della struttura.

Per adesso Francesca Cipriani ha solo accennato che qualcosa non è andato per il verso giusto nell’intervento, ma non sappiamo ancora bene di cosa si tratti. Secondo quanto apprendiamo, però, sembra che l’operazione abbia portato a un problema a un gluteo. Questo, negli anni precedenti, le era già accaduto. Infatti, si era fatta inserire delle protesi proprio in quella zona, ma purtroppo ebbe un rigetto a causa di un’infezione.

Non ci rimane, quindi, che attendere maggiori informazioni dalla diretta interessata. Nel frattempo non possiamo far altro che ipotizzare e trarre delle nostre conclusioni. Le continue operazioni a cui Francesca si è sottoposta potrebbero ricondurre a un caso di disformismo corporeo. Si tratta, in sostanza, di un continuo ricorso alla chirurgia plastica non giustificati da condizioni mediche disfiguranti. Riguarda, per lo più, la nascita di emozioni negative quando ci si guarda allo specchio e non si riesce a conciliare l’immagine che si ha di se stessi con quella riflessa. Ovviamente si tratta solo di speculazioni senza un vero fondamento.

