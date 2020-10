Chi è Francesca Cipriani? Età, altezza, fidanzato, laurea e Instagram

Tutto quello che c’è da sapere su Francesca Cipriani, dal chi è, all’età, all’altezza, al fidanzato, alla laurea, a dove poterla seguire su Instagram.

Chi è Francesca Cipriani

Nome e Cognome: Francesca Cipriani D’Altorio

Data di nascita: 3 luglio 1984

Luogo di Nascita: Popoli, in provincia di Pescara

Età: 36 anni

Altezza: 1,73 m

Peso: 63 kg

Segno zodiacale: Cancro

Professione: showgirl e personaggio televisivo

Fidanzato: attualmente pare che Francesca sia single

Figli: Francesca non ha figli

Tatuaggi: non sembrerebbe avere tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @francescaciprianiofficial

Età, altezza, biografia

Di seguito alcune informazioni sulla biografia della showgirl. Francesca Cipriani D’Altorio nasce a Popoli, in provincia di Pescara, il 3 luglio 1984. Ma quanti anni ha dunque? La sua età è dunque di 36 anni, mentre la sua altezza è pari a 1,73 m.

Vita privata e laurea

Della sua vita privata sappiamo che la showgirl cresce a Sulmona e che i suoi esordi nel mondo dello spettacolo risalgono al 2005, quando debutta come conduttrice e inviata del telegiornale di Onda TV, emittente locale della Valle Peligna.

Da sempre ciò che caratterizza la Cipriani è la sua aria da svampita. Tuttavia sembrerebbe che in realtà la sua sia solo una messa in scena. Stando al sito Tvzap infatti, pare che Francesca abbia conseguito la laurea triennale in Scienze politiche presso l’Università degli studi di Genova.

E ancora della sua vita privata sappiamo che i genitori di Francesca sono ormai separati da anni, e che per un lungo periodo ha vissuto con sua madre e con suo nonno, col quale ha un bellissimo rapporto.

Non è un mistero inoltre che la Cipriani nel corso degli anni si sia sottoposta a numerosi interventi di chirurgia estetica. Spesso e volentieri, per tale motivo, è finita nella polemica. C’è da dire, però che per questa sua decisione, la showgirl non si è mai pentita.

Ma scopriamo adesso di più sulla sua vita sentimentale.

Francesca Cipriani ha un fidanzato?

In molti si chiedono se Francesca Cipriani abbia o meno un fidanzato! Attualmente sembrerebbe che la showgirl sia single. In passato però l’ex concorrente del Grande Fratello ha avuto una storia con un certo Simone, ragazzo estraneo al mondo dello spettacolo, col quale è stata per ben sei anni!

Da allora alla Cipriani sono stati attribuiti diversi flirt, tuttavia nessuno di essi è mai stato confermato. Solo qualche mese fa Francesca è finita al centro dell’attenzione mediatica, dopo aver ammesso di essersi infatuata di Can Yaman. Proprio nel corso di un’intervista per RTL 102.5, la showgirl ha raccontato di aver incrociato il noto attore dietro le quinte di Live Non è la d’Urso, e di avergli fatto delle avance. Questo il suo racconto in merito:

“L’amore? Mi piace Can Yaman, è molto bello anche dal vivo, è molto alto, ci siamo conosciuti dietro le quinte di Live, abbiamo chiacchierato e ci siamo conosciuti, siamo stati un’oretta a parlare. Eravamo rimasti che ci dovevamo rivedere ma il blocco poi ha lasciato tutto in sospeso. Dovrò imparare la ricetta delle polpette turche. Devo chiedere a Cristiano Malgioglio di andare ad Istanbul dai nostri amori appena sarà possibile. Mi ha fulminata con uno sguardo. Gli scrivo e non mi risponde. Piango tutti i giorni per lui. In amore sono sfortunata. Mi cercava con lo sguardo, gli ho chiesto di andare a cena. Mi ha detto ok. Poi nulla”.

Ad oggi dunque Francesca Cipriani è ancora single e non ha ancora trovato un fidanzato. Chissà però che in futuro non possa trovare la sua anima gemella.

In attesa di scoprire cosa accadrà vediamo dove è possibile seguire l’ex gieffina sui social, in particolare su Instagram.

Dove seguirla su Instagram

In molti si chiedono dove poter seguire Francesca Cipriani su Instagram. Tutti coloro che volessero rimanere in contatto con la showgirl possono correre sulla sua pagina ufficiale.

Sul noto social Francesca ha già raggiunto oltre un milione di followers, segno che ad oggi è uno dei volti dello spettacolo più amati dal pubblico.

Su Instagram Francesca Cipriani condivide col suo pubblico tutti i momenti più belli della vita privata, della sua quotidianità e della sua carriera.

Proprio a proposito di quest’ultima, scopriamo tutto quello che c’è da sapere in merito e cosa fa la Cipriani.

Francesca Cipriani carriera

La carriera di Francesca Cipriani parte ufficialmente nel 2006, quando diventa una delle concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello. In quel momento la showgirl ottiene una popolarità incredibile, diventando in breve uno dei volti più amati del reality. Una volta terminata la sua esperienza, Francesca diventa conduttrice della rubrica settimanale Show Television di Sky, mentre l’anno seguente ha preso parte a programmi satirici in onda su Sky Show e Comedy Central.

Nel 2008 la Cipriani è stata co-conduttrice di Qui studio a voi stadio, programma sportivo dell’emittente locale Telelombardia. Successivamente è nel cast del film per la televisione di Canale 5 Finalmente a casa, della sitcom di Rai 2 Piloti e della sitcom di Italia 1 Medici miei. Nel 2009 diventa inviata di Domenica Cinque, mentre nel 2010 debutta al cinema, col film Un neomelodico presidente.

Una svolta nella carriera di Francesca Cipriani arriva nell’autunno del 2010, quando partecipa al reality La Pupa e il Secchione, vincendo il programma in coppia con Federico Bianco. Pochi mesi dopo la troviamo nel cast di Colorado, per poi affiancare Enrico Papi nella conduzione del game show Trasformat. Come se non bastasse diventa anche inviata del programma di Alfonso Signorini Kalispéra!. Nel 2014 Francesca diventa inviata di Mattino Cinque, mentre per la stagione televisiva successiva è tra gli ospiti fissi del Grand Hotel Chiambretti di Piero Chiambretti.

Nel 2017 la Cipriani torna nuovamente a Colorado, stavolta come spalla comica. L’anno seguente Francesca è nel cast di concorrenti della tredicesima edizione de L’isola dei famosi, in onda su Canale 5, dove si classifica al quarto posto. Nel 2020 torna nuovamente alla conduzione, stavolta de La Pupa e il Secchione – E Viceversa, venendo affiancata da Paolo Ruffini.

Come se non bastasse, nel corso della sua carriera Francesca Cipriani ha anche realizzato tre calendari sexy, il primo nel 2007 per Show Television, il secondo nel 2010 per il programma di Italia 1 Mitici ’80 e il terzo nel 2015 per la rivista Eva Tremila.

