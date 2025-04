Poco fa, con un post pubblicato sui social, Francesca Michielin ha annunciato che dopo quasi 10 anni di collaborazione ha lasciato Marta Donà. Si interrompe dunque il rapporto lavorativo tra la cantante e la manager.

L’annuncio di Francesca Michielin

Sono mesi intensi questi per Francesca Michielin. La cantante, da anni nel cuore del pubblico, è stata tra le protagoniste dell’ultimo Festival di Sanremo e sul palco dell’Ariston ha presentato il brano Fango in Paradiso. Nel mentre l’artista veneta sta lavorando al suo prossimo album di inediti, che vedrà la luce prossimamente. Come se non bastasse Francesca ha anche annunciato un importante appuntamento live. Il prossimo ottobre infatti l’ex concorrente di X Factor terrà un concerto evento all’Arena di Verona per festeggiare i suoi 30 anni. A salire sul palco saranno anche diversi ospiti, tra cui Emma, Fedez, Fiorella Mannoia, Levante e tanti altri.

In attesa di scoprire cosa accadrà, in queste ore la cantante è tornata al centro dell’attenzione mediatica. Con un post pubblicato sui social infatti Francesca Michielin ha annunciato che, dopo quasi 10 anni, lascia Marta Donà e la Latarma management. Si interrompe dunque il rapporto lavorativo tra l’artista e la manager. Questo quanto si legge nella nota diramata:

“Dopo quasi dieci anni di avventure insieme, ho preso una decisione non semplice ma che apre un nuovo corso per me: non lavorerò più con Latarma management. Ringrazio Marta e tutto il team per avermi affiancato da quando ero una giovane ragazza in quello che è un mondo bellissimo e anche un po’ spietato, ma da oggi sento la necessità di cambiare direzione e aprirmi nuove strade. Vi abbraccio”.

Inizia dunque un nuovo capitolo per Francesca Michielin, che nel mentre si sta concentrando sulla sua carriera e sulla sua musica. Ma come ci stupirà la cantante nei prossimi mesi? Non resta che attendere per scoprirlo.