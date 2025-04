Chiara Ferragni mette in vendita il suo super attico di CityLife? Lei interviene per la prima volta e rivela la verità

In queste ore si è sparsa notizia che Chiara Ferragni, dopo la rottura con Fedez, stia cercando di vendere il super attico a CityLife. Adesso però l’imprenditrice digitale interviene e fa chiarezza sulla situazione.

Interviene Chiara Ferragni

Nelle ultime ore si sta parlando molto di Chiara Ferragni, che è nuovamente finita al centro del gossip. In rete si è infatti parlato di una presunta rottura tra l’imprenditrice digitale e Giovanni Tronchetti Provera, a distanza di pochi mesi dall’inizio della relazione. Tuttavia la notizia è stata già smentita. Pur avendo vissuto un momento di crisi, i due sembrerebbero aver deciso di darsi una seconda chance e attualmente hanno ripreso a frequentarsi. Ma non è finita qui.

Secondo un’altra voce di corridoio, che in queste ore sta facendo discutere il web, la Ferragni, dopo la turbolenta fine del matrimonio con Fedez, starebbe cercando di vendere il super attico di CityLife in cui è trasferita pochi mesi prima della rottura con il rapper. Si tratta di un immobile a due piani che si trova all’interno delle Residenze Libeskind, il complesso progettato dall’architetto Daniel Libeskind, e che è grande ben 800 metri quadrati. Secondo quanto è emerso, la bellissima abitazione avrebbe un costo di mercato 25 milioni di euro e naturalmente la cifra ha lasciato tutti a bocca aperta.

A seguito del gossip però Chiara Ferragni ha deciso di intervenire e di fare chiarezza sulla situazione, smentendo una volta per tutte la vendita del suo attico di Milano. Con una nota ufficiale infatti l’ufficio stampa dell’influencer ha sapere: “In qualità di ufficio stampa della Sig.ra Chiara Ferragni si precisa che la casa di sua proprietà non è in vendita”.

Pare dunque che, almeno per il momento, Chiara non sia intenzionata a lasciare il suo super attico e dunque i gossip sono destinati a rimanere tali.