1 Il sottotazza di Francesca Michielin

Mancano poche ore all’inizio ufficiale del Festival di Sanremo 2021, e ormai i Big in gara iniziano a preparasi per la loro prima esibizione. In gara quest’anno, come ormai ben sappiamo, ci sono anche Francesca Michielin e Fedez, che dopo le passate collaborazioni, tornano a presentarci un nuovo brano inedito, intitolato Chiamami Per Nome. Il brano anticipa la riedizione dell’album dell’ex vincitrice di X Factor Feat (Stato di Natura), rilasciato lo scorso anno, che per l’occasione si chiamerà Feat (Fuori dagli Spazi). Il disco uscirà venerdì 5 marzo e oltre alle precedenti 11 tracce si arricchirà di nuove canzoni inedite, tra cui naturalmente quella sanremese con Fedez.

Da qualche giorno intanto il duo è arrivato a Sanremo, dove si stanno svolgendo le prove in vista della prima serata del Festival. Questa mattina inoltre, nel corso della conferenza stampa, è stato annunciato che Francesca e Federico si esibiranno proprio domani sera, durante la prima puntata.

Poco fa nel mentre Francesca Michielin ha mostrato sui social qualcosa di inaspettato, che sta già facendo sorridere e discutere il web. Con un filmato su Instagram la cantante ha fatto vedere un sottotazza con l’immagine di Amadeus che imita Maria De Filippi! Il momento iconico e indimenticabile risale allo scorso anno, quando il conduttore aveva vestito i panni della sua collega, con tanto di parrucca bionda. Ecco il simpatico sottotazza della Michielin:

Naturalmente il momento non è passato inosservato sui social, e il sottotazza della Michielin con l’immagine di Amadeus che imita Maria De Filippi ha fatto il giro del web. Nel mentre i fan attendono con ansia di ascoltare per la prima volta Chiamami Per Nome, che senza dubbio non deluderà le aspettative, nonostante il piccolo incidente avvenuto qualche settimana fa. Rivediamo cosa è accaduto e la reazione di Francesca.