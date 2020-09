1 Al Grande Fratello Vip Francesca Pepe si racconta: la modella ha mentito sul suo passato? Spuntano delle foto

Francesca Pepe (o Francesca con la K come ama farsi chiamare lei) è entrata solo venerdì nella Casa del Grande Fratello Vip e già attirato l’attenzione su di sé in più occasioni, specie a causa di alcuni battibecchi con Tommaso Zorzi. Tra lei e l’influencer meneghino sembra infatti non scorrere buon sangue e sono arrivati allo scontro in svariati momenti.

Adesso però ad attirare l’attenzione è il passato della modella. Si pensa infatti abbia mentito o almeno alcune foto e dichiarazioni estrapolate dalla diretta lo fanno pensare. Di cosa si tratterà?

Lei ha raccontato di aver vinto, Miss Europa 2016 nella finale tenutasi a Beirut, in Libano. Sebbene la manifestazione si sia effettivamente verificata nella capitale citata (non facente parte dell’UE come ci ha tenuto a precisare lei), c’è chi è andato ad investigare notando qualcosa che, se dovesse essere confermato, avrebbe del clamoroso. Cosa? Che in realtà Francesca Pepe non avrebbe mai vinto il titolo di cui tanto si parla. Qui la foto tratta dal web…

In realtà si è tenuta a Beirut pic.twitter.com/Un1X1npybx — Roberta Scarpa (@ScarpaRoberta) September 19, 2020

Eppure consultando il sito di Francesca Pepe c’è una sezione apposita che conferma come invece la modella abbia effettivamente trionfato a Miss Europa. Ecco quanto riportato:

“Nel 2016 a Beirut Francesca vince la prima fascia come miss Europa e successivamente viene scelta come frontgirl per la copertina di PlayBoy olimpics game edition. Ad oggi continua ad apparire su copertine di vari magazine in tutto il mondo”.

Insomma… qualcosa non quadra. Come saranno andate effettivamente le cose? Noi ovviamente ci affidiamo alla versione del sito della Pepe e attendiamo sia lei stessa a replicare. Ma non è finita qui…