Francesca Sorrentino pensa ancora a Manuel e rivela se c’è la possibilità di un ritorno di fiamma

NEWS

Debora Parigi | 12 Agosto 2023

Le parole di Francesca Sorrentino sull’ex Manuel e su un probabile futuro con lui

Mentre si sta godendo le vacanze, Francesca Sorrentino, protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island, ha aperto sul suo profilo Instagram un box domande. E gliene sono arrivate davvero molte. Ovviamente tante di queste riguardavano la sua storia, ormai finita, con Manuel Maura. E subito qualcuno le ha chiesto se pensasse ancora a lui.

“Si ci penso”, ha risposto Francesca. “Credo sia normale all’inizio di una separazione… Soprattutto dopo aver condiviso un’esperienza del genere (rivedere le puntate e aprire i social ritrovando foto ovunque di sicuro non ha aiutato)”. E riguardo il motivo per cui non ha tolto le foto insieme dai social, ha spiegato: “La trovo una ragazzinata senza senso”.

Dopo essersi presa anche una parte della colpa in questa relazione, Francesca Sorrentino ha anche dato una risposta a una domanda che in molti si sono fatti. Le è infatti stato chiesto se ci potrà essere una possibilità di un ritorno con Manuel in futuro. Ma lei è stata chiara: “Non credo proprio“. Nessuna speranza anche nell’eventualità che lui possa tornare da lei completamente cambiato. “Come direbbe Perla: ‘Uaaaa’. Chi la fa questa stregoneria?”, ha risposto.

E a proposito di Perla, si è parlato a lungo della presunta frecciatina che insieme a lei Francesca avrebbe lanciato a Mirko (ex di Perla) e alla tentatrice (ora fidanzata di Mirko) Greta Rossetti. Stiamo parlando del video in macchina con bacio che le due ragazze hanno replicato dopo che lo avevano già fatto Greta e Mirko appunto. A questo la Sorrentino ha risposto: “No raga non era una frecciatina…Personalmente non sono abituata ad usare i social per mandare frecciatine a nessuno, non è il mio”.

Comunque ora Francesca, come lei stessa ha ammesso svariate volte, sta riprendendo in mano la sua vita. Pensa soprattutto a se stessa, ma per il futuro ha le idee ben chiare dell’uomo che cerca e delle sue qualità. “Rispetto, stima, fiducia, protezione, che sia una certezza in ogni momento di difficoltà della vita e amore incondizionato. Come mio papà. Esiste?”, ha riferito.