Il testamento di Michela Murgia: a chi ha lasciato il suo patrimonio

Debora Parigi | 12 Agosto 2023

Michela Murgia ha fatto testamento per lasciare i suoi averi alla sua famiglia queer

Si è spenta il 10 agosto, all’età di 51 anni, Michela Murgia, scrittrice e giornalista malata da tempo di cancro a polmoni, ossa e cervello. La sua morte, anche se non inaspettata viste le condizioni di salute, ha comunque scosso. Ma, come ha sempre dimostrato, lei ha sempre avuto tutto sotto controllo e ha organizzato il futuro dopo la sua morte nei minimi dettagli. Difatti, prima di morire ha scelto di fare testamento. Si è trattato principalmente di un atto politico per tutelare la sua famiglia queer, che non rientra nel perimetro legale di una famiglia tradizionale.

A tal proposito, l’avvocata e attivista Cathy La Torre, nonché grande amica della Murgia, ha redatto il testamento e di esso ne ha parlato con Repubblica. Ha quindi spiegato questa scelta: “Mesi fa Michela ha iniziato una lotta politica perché ogni tipo di famiglia, anche quella che non è esattamente riconducibile all’eteronormatività e alla tradizione, cioè che non prevede legami di sangue tra i suoi componenti, potesse avere un riconoscimento, prima di tutto di linguaggio. Quindi lei per la prima volta ha parlato di famiglia queer e mostrato che esistono altri modelli di famiglia”.

Quindi Michela Murgia cosa ha lasciato in eredità? E a chi? Come riporta Fanpage.it, la scrittrice ha lasciato la casa romana ai suoi figli d’anima (come amava chiamarli) e diventerà la dimora di tutta la famiglia queer. Tra questi c’è Alessandro Giammei che ha invece ricevuto anche la parte culturale della sua eredità. Gestirà infatti la curatela degli scritti, editi e inediti, visto che Michela ha scritto fino agli ultimi giorni di vita e alcuni verranno pubblicati postumi.

Già quando aveva annunciato la sua malattia in un’intervista a Vanity Fair, la Murgia aveva parlato del testamento. E in quella circostanza disse: “Tutto il mio armadio va in capo a Chiara Tagliaferri, che lo distribuirà a seconda delle sue scelte. Patrizia Renzi avrà il patrimonio di gioielli e bigiotteria, trenta chili di cianfrusaglie accumulate”.