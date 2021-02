1 Francesco Baccini a Live Non è la d’Urso

Puntata scoppiettante quella di Live Non è la d’Urso, come spesso ci ha abituati la padrona di casa, Barbara d’Urso. Tra i temi più scottanti vi è senza dubbio la querelle legata a Francesco Baccini e Maria Teresa Ruta, ultima eliminata dal Grande Fratello Vip.

Se la giornalista continua a sostenere che tra loro ci sia stato qualcosa, non sembra essere dello stesso avviso il cantante che, dopo aver espresso il suo punto di vista nel reality di Alfonso Signorini, ha replicato la medesima versione nello studio di Barbara d’Urso. Stando a quanto riportato dal cantante tra loro non vi è mai stato nulla, se non una serata sanremese dove i due hanno seguito insieme il Festival della Canzone Italiana sul divano di casa.

Come dicevamo l’argomento è stato ripreso ieri da Barbara d’Urso, la quale ha invitato Guenda Goria, figlia di Maria Teresa, a rispondere alle insinuazioni e avere così un confronto con Francesco Baccini. La giovane attrice, senza troppi giri di parole ha attaccato:

“Hai approfittato di questo spazio per cantare una tua canzone perché sei un grandissimo musicista e di questo te ne dò atto. Ti sei fatto pubblicità o no? Hai avuto l’opportunità di cantare una tua canzone in prima serata o no? O l’ho visto soltanto io?“

Guenda non se ne tiene UNA 🔥🔥🔥

Gli scontri che ci piacciono a Live #noneladurso

Le dichiarazioni fatte da Guenda non sono piaciute per nulla al suo interlocutore, che ha sbottato: “Scusate ma io questo teatrino, non ci sto. Vi saluto” – ha detto Francesco Baccini alzandosi e minacciando così di abbandonare lo studio di Live – “Questa è veramente una cosa tristissima. Io con questo mondo non c’entro assolutamente niente, che sia chiaro”.

Vista la reazione di Francesco Baccini, Barbara d’Urso ha pensato bene di intervenire e riportare così l’ordine in studio…